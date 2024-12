Cosa fare a Milano per la Befana

Come trascorrere il giorno della Befana a Milano? Qui tutti gli eventi organizzati in città, dai cortei tradizionali agli spettacoli in teatro per bambini

L’Epifania rappresenta il giorno in cui si celebra l’arrivo a Betlemme dei Re Magi dal Lontano Oriente per onorare la nascita di Gesù, oltre che la fine ufficiale del periodo natalizio. Le città italiane festeggiano ognuna con eventi sia tradizionali che culturali, compresa la dinamica Milano. In questa giornata, sia gli adulti che i bambini troveranno l’evento adatto a loro per divertirsi e salutare le vacanze natalizie in vista del ritorno a scuola o a lavoro.

Questi gli eventi da non perdere a Milano, dai cortei tradizionali organizzati da oltre 50 anni agli spettacoli in teatro per adulti e bambini, fino ad alcuni consigli per trascorrere questa giornata nel relax.

Corteo storico dei Re Magi

Ogni anno, nel giorno della Befana, torna una delle tradizioni milanesi più amate: il corteo dei Re Magi per le strade della città. In programma per lunedì 6 gennaio 2025, l’evento vanta la partecipazione di oltre cento figuranti in costume storico tra pastori, dame, fanti e cavalieri. Il corteo storico dei Re Magi viene organizzato dal 1960, seppur le sue origini siano ancora più antiche: secondo la tradizione fu il vescovo Eustorgio che, nel IV secolo, trasportò i resti dei tre Re da Costantinopoli a Milano. Le reliquie dei Re Magi, custodite in un’urna di bronzo posizionata sopra un altare a loro dedicato, vengono esposte durante la messa delle 17:00 presso la Basilica di Sant’Eustorgio.

In generale, l’evento comincerà alle 10:45 con il ritrovo dei Re Magi e dei figuranti in costume in Piazza Duomo. Dopo la benedizione del corteo, alle 11:00 partirà la processione con un percorso che passa da Via Torino, dalle colonne di San Lorenzo (alla Basilica di San Lorenzo, alle ore 12:00, sosta per rievocare l’incontro dei Magi con Erode e la sua scorta), da corso di Porta Ticinese, fino alla conclusione in piazza Sant’Eustorgio alle 12:30 circa. Sul sagrato è allestito un palco con i personaggi della Sacra Famiglia, a cui i Magi portano i doni.

Spettacolo per bambini “La Befana vien di notte”

Il 5 e 6 gennaio 2025, alle 11:30, i bambini sopra i 3 anni potranno godersi lo spettacolo organizzato all’interno del Teatro Martinitt. La storia si svolge durante la notte dell’Epifania, dove personaggi come lo spazzacamino, un ladruncolo e una sonnambula incrociano le loro storie con quelle della Befana occupata a portare doni e regali ai bambini. I biglietti possono essere acquistati online e costano 12 euro per gli adulti, 10 euro per i bambini e 3 euro per i bimbi inferiori ai 3 anni. Alle 10:30, prima dell’inizio dello spettacolo, è prevista una colazione che può essere acquistata al bar al costo di 3 euro.

Incontro con la Befana al Villaggio delle Meraviglie

Cosa fare a Milano per l’Epifania se non incontrare la Befana in persona? Le famiglie con i bambini non possono perdere l’opportunità proposta dallo splendido Villaggio delle Meraviglie, che dal 16 novembre al 6 gennaio ha creato lo scenario ideale in cui festeggiare il Natale. Ora, il giorno dell’Epifania, potrete terminare il periodo delle vacanze in modo divertente e gioioso prenotando l’incontro con la Befana previsto il 6 gennaio 2025 dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30.

In questa occasione, i bambini riceveranno golosissime caramelle e potranno fare una foto ricordo con la Befana insieme a tutta la famiglia. Dopo l’incontro potrete godervi la giornata all’interno del parco tematico, magari pattinando sulla pista di ghiaccio un’ultima volta! Il Villaggio delle Meraviglie si trova proprio nel cuore di Milano, nella zona di Porta Venezia, all’interno dei giardini pubblici Indro Montanelli.

Concerto dell’Epifania

Il 6 gennaio alle 17:00, presso il Teatro Roberto De Silva di Rho, si terrà la terza edizione del Concerto dell’Epifania con il Corpo Musicale Santa Cecilia di Passirana Milanese, diretto da Luigi Bascapè. Lo spettacolo si intitola Concerto dell’Epifania (aspettando Sanremo) e offre un programma di grandi classici e canti senza tempo tipici sanremesi, da Domenico Modugno a Fiorella Mannoia, da Massimo Ranieri ai Nomadi. Il biglietto può essere acquistato online e costa a partire da 13,50 euro per i posti in prima balconata, a partire da 15,30 euro per il palco e a partire da 18 euro per la platea.

Relax alle terme

Perché non trascorrere gli ultimi giorni di festa immersi nel relax senza doversi spostare dalla città? I centri termali di Milano offrono una vasta gamma di trattamenti e servizi per ritrovare il benessere e recuperare l’energia giusta per tornare al lavoro. Una delle strutture più amate è sicuramente QC Terme, situata in Piazzale Medaglia d’Oro, protetta dalle antiche mura spagnole.

Il complesso in stile liberty offre numerosi percorsi benessere, vasche termali, saune e cabine per massaggi, pensati per rigenerare corpo e mente. Sono presenti anche aree molto particolari che rispecchiano l’identità stessa della città, come la sauna a forma di tram. L’ingresso giornaliero costa a partire da 46 euro e comprende le pratiche benessere, l’accappatoio, il telo e le ciabatte.