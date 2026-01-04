Eventi, tradizioni e gite fuori porta: in Lombardia l’Epifania 2026 si festeggia tra cortei, Befane volanti e presepi viventi

Content Writer specializzata nel Travel. Per lei il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se, scrivendo, riesce ad emozionare, ha raggiunto il suo obiettivo.

iStock Piazza Duomo durante il periodo natalizio

Il weekend del 2, 3 e 4 gennaio 2026 e la giornata di martedì 6 gennaio, dedicata all’Epifania, rappresentano l’ultimo assaggio dell’atmosfera natalizia, ricca di luci, tradizioni e appuntamenti che coinvolgono famiglie, bambini e curiosi di ogni età.

È il momento in cui la Befana, figura simbolica e ironica, chiude ufficialmente il periodo delle Feste, ma lo fa con eventi capaci di animare città e borghi, tra riti antichi, iniziative popolari e occasioni perfette anche per una gita fuori porta.

Corteo dei Re Magi a Milano

A Milano l’Epifania coincide con il Corteo dei Re Magi: martedì 6 gennaio si rinnova una tradizione che affonda le sue origini addirittura nel IV secolo, legata alla figura del vescovo Eustorgio e al trasferimento delle reliquie dei Magi da Costantinopoli.

Il ritrovo è fissato alle ore 11 in Piazza Duomo da cui prende avvio il corteo composto dai tre Re, dalla Banda Civica e da numerosi figuranti in costume. Il percorso attraversa Via Torino, accompagnato da musica e colori, fino a raggiungere le Colonne di San Lorenzo dove, intorno a mezzogiorno, va in scena l’incontro con Erode.

Il corteo riparte verso la Basilica di Sant’Eustorgio in cui avviene l’offerta dei doni alla Sacra Famiglia.

ANSA

Calata delle Befane dalla Torre Ligariana a Sondrio

A Sondrio l’Epifania assume un carattere spettacolare grazie alla Calata delle Befane dalla Torre Ligariana, evento che ogni anno richiama un pubblico numeroso e partecipe. Martedì 6 gennaio, a partire dalle ore 16, la torre campanaria di Piazza Campello diventa il palcoscenico di una discesa mozzafiato che conquista soprattutto i più piccoli, ma sorprende anche gli adulti.

Le Befane, calandosi dall’alto, vengono accolte tra applausi, emozione e un’atmosfera di attesa che rende il pomeriggio davvero coinvolgente. La giornata prosegue poi con altri momenti culturali: il CAI promuove infatti il Concerto dell’Epifania del suo coro a Palazzo Pretorio e nel pomeriggio trova spazio anche la premiazione del Concorso Presepi, a cura dell’Ecomuseo del Monte Rolla, che valorizza la creatività e il legame con le tradizioni locali.

La Befana atterra a Cirano di Gandino

Tra gli eventi più originali dell’Epifania lombarda c’è senza dubbio quello di Cirano di Gandino, dove la Befana non arriva a piedi né in piazza, bensì dal cielo. Domenica 6 gennaio alle 11.45 la frazione si prepara ad assistere a uno spettacolo che unisce tradizione e sport: la Befana, accompagnata da un gruppo di “Babbi Natale” suoi assistenti, atterra in parapendio dopo il decollo dal Monte Farno.

Il volo si conclude nella zona antistante il Santuario di San Gottardo. L’evento è sostenuto dalla Pro Loco ed è organizzato dall’Associazione Volo Libero Monte Farno, che cura l’iniziativa nel ricordo del fondatore Diego Servalli.

Il presepe vivente di Bizzozero

A Varese, il quartiere di Bizzozero ospita anche nel 2026 uno degli eventi più coinvolgenti del giorno della Befana: il presepe vivente, in programma martedì 6 gennaio dalle 16 alle 18.30. Si tratta di una vera e propria esperienza immersiva che trasforma il cortile dell’oratorio e gli spazi attorno alla piazza in un villaggio di Betlemme ricostruito con grande cura.

Oltre settanta figuranti animano le scene, dando vita a botteghe, mestieri e momenti di vita quotidiana. Dalle 16.00 alle 17.30 il pubblico può muoversi liberamente all’interno del villaggio, osservare da vicino le ricostruzioni e interagire con i personaggi.

Befana Run a Cassano Magnago

A Cassano Magnago l’Epifania si celebra all’insegna dello sport, della solidarietà e del divertimento con la Befana Run, in programma martedì 6 gennaio. È una mattinata pensata per chi ama muoversi, stare insieme e partecipare a un’iniziativa che unisce la dimensione ludica a quella benefica.

La partenza è fissata alle 14.30 dal Parco della Magana, da cui i partecipanti possono scegliere tra due percorsi, uno più breve e uno più lungo, pensati per essere accessibili a tutti. L’atmosfera è quella di una festa popolare, in cui conta più il piacere della partecipazione che la competizione. Il momento più atteso arriva al termine della corsa, quando la Befana scende dal campanile della Chiesa di San Maurizio, grazie alla collaborazione con i Vigili del Fuoco, regalando un finale spettacolare e molto amato dal pubblico.

Mercatino dell’Epifania a Cassano d’Adda

A Cassano d’Adda l’Epifania diventa l’occasione perfetta per una giornata all’aria aperta tra bancarelle, incontri e attività per i più piccoli. Martedì 6 gennaio 2026 Piazza Garibaldi ospita per tutta la giornata il Mercatino dell’Epifania, con gli hobbisti che animano la piazza e creano un’atmosfera vivace e conviviale.

L’attesa è però tutta per l’arrivo della Befana, che a partire dalle ore 15.00 incontra i bambini all’interno della sua casetta dove distribuisce caramelle e piccoli doni, regala sorrisi e chiude simbolicamente il ciclo degli eventi natalizi. Il pomeriggio è arricchito anche da un laboratorio creativo dedicato ai più piccoli: con l’aiuto di due animatori, i bambini possono realizzare una lanterna natalizia da portare a casa come ricordo della giornata.