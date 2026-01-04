È lunga 52 metri e tantissime befane la trasportano aiutandosi con splendide auto d'epoca: l'evento dell'Epifania più atteso è pronto a sorprendere

ANSA La celebre calza della Befana di Viterbo, la più lunga del mondo

Torna come ogni anno, nel cuore di Viterbo, l’attesissima “Calza della Befana più lunga del mondo“: 52 metri di calza formato extra, trasportata da oltre 100 befane e 15 Fiat 500 storiche. Un appuntamento che per il 24° anno anima il centro storico di questa splendida città laziale.

Ma non è l’unica iniziativa: torna anche l’evento “Befana 115“, con la suggestiva discesa in piazza della simpatica vecchietta tra i tantissimi bambini e curiosi. Due eventi che attirano sempre più persone e che sono uniti da un filo rosso: la solidarietà.

Il percorso della calza il 5 gennaio

La Calza della Befana più lunga del mondo è una delle tradizioni più amate del periodo dell’Epifania nella Tuscia. L’evento è promosso dal centro sociale Pilastro con il patrocinio e il sostegno del Comune di Viterbo e il contributo di realtà come ADMO, AVIS, 500 Tuscia Club, ACLI, ANTEAS, Confartigianato Imprese Viterbo e altre associazioni locali. A rendere speciale questa ricorrenza sono le sue radici molto profonde nella comunità viterbese, che la chiama anche “Calza della Solidarietà” poiché coinvolge numerose realtà del volontariato cittadino.

Appuntamento il 5 gennaio 2026 con il corteo più suggestivo che attraverserà il cuore di Viterbo, regalando emozioni e divertimento a tutti coloro che vorranno vivere l’esperienza. La partenza della lunghissima calza è prevista per le 15:45 da Porta Romana e attraverserà alcune delle vie più caratteristiche della città come via Garibaldi, piazza Fontana Grande, via Cavour, piazza Plebiscito, via Roma, piazza del Sacrario e via Ascenzi.

L’arrivo è in piazza San Lorenzo, dove avverrà la distribuzione della calza ai bambini a cura della Pro Loco di Viterbo, della Confraternita della SS Trinità e delle volontarie del Centro Sociale Pilastro, accompagnata dai canti natalizi del coro “La Filastrocca”.

Ad accompagnare l’evento la Banda Città di Viterbo, le Majorettes di Grotte Santo Stefano e il Gruppo dei Musici e Sbandieratori dell’Associazione Culturale Pilastro.

La discesa della Befana il 6 gennaio

Un altro momento magico è quello previsto il 6 gennaio, il giorno dell’Epifania: con l’evento “Befana 115”, avverrà la discesa della Befana alle 18:00 a piazza della Rocca. Dopo essere partita dal tetto dello storico palazzo Grandori, farà prima una tappa sulla cima della torre della Rocca Albornoz, per poi atterrare al centro della piazza dove ad attenderla ci saranno centinaia di bambini.

Non mancano tante iniziative per i più piccoli, fin dalla mattina del 6 gennaio in piazza, e durante il giorno sono previsti momenti di intrattenimento dedicati alle famiglie, spettacoli e animazioni, oltre a invitanti stand gastronomici dove verranno preparati squisiti piatti tipici del periodo.

Informazioni utili

Per partecipare agli appuntamenti del 5 e 6 gennaio 2026 a Viterbo, che sono aperti a tutti, non è necessaria la prenotazione: vi basterà presentarvi nei luoghi e negli orari indicati nei programmi ufficiali, che potrete consultare sul sito ufficiale del Christmas Village di Viterbo (Viterbochristmas.it), oppure contattando il numero 0761.324148 dal lunedì al venerdì dalle 15:30 alle 18:30.

In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato a sabato 10 gennaio 2026. E per chi volesse vivere da protagonista questa esperienza, è ancora possibile iscriversi per unirsi al gruppo delle Befane e dare il proprio personale contributo a quest’iniziativa unica nel suo genere!