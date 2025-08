Dal Tirreno all’Ionio, la costa lucana è un tesoro ancora poco affollato. Ecco le spiagge della Basilicata consigliate per una vacanza in famiglia

Ci sono regioni italiane che hanno un mare di tutto rispetto e sono lontane dall’overtourism. Il risultato? Prezzi più accessibili e spazi più vivibili. È il caso delle spiagge della Basilicata per famiglie con bambini dove la sabbia, i fondali bassi e l’acqua limpida conquistano l’attenzione. Tra giochi sulla riva e gite in pedalò, ogni giornata è un’avventura a misura dei più piccoli e tra un tuffo e un gelato, nasce il ricordo perfetto. Ecco le migliori spiagge della Basilicata per una vacanza in famiglia.

Le spiagge di Marina di Pisticci

Un mix perfetto di natura selvaggia e comfort per famiglie: Marina di Pisticci è una delle spiagge più apprezzate della Basilicata ionica. Il suo arenile è lungo e sabbioso, il top per camminare, correre e far volare gli aquiloni. Il fondale digrada lentamente, rendendo i primi metri di mare estremamente sicuri per i bambini. I colori sono quelli da cartolina: il mare spazia dal turchese al blu profondo, incorniciato da macchia mediterranea e pinete profumate. Un piccolo angolo di paradiso che non ha nulla da invidiare alle mete più note. Le strutture presentano aree attrezzate family friendly. Anche per chi viaggia con ragazzi più grandi, Marina di Pisticci è il posto giusto: si possono praticare sport acquatici come windsurf e kitesurf, per giornate piene di energia e adrenalina.

Le spiagge di Metaponto

Se stai cercando una meta dove unire mare e cultura in un’unica esperienza a misura di bambino, Metaponto è quella che fa per te. Si trova lungo la costa ionica della Basilicata e vanta spiagge ampie e sabbiose, ideali per famiglie con bambini piccoli. Il fondale è basso e sabbioso, l’acqua è cristallina e tranquilla, perfetta per giocare in sicurezza e costruire castelli di sabbia con secchiello e paletta. I lidi attrezzati offrono ogni genere di servizio: ombrelloni ben distanziati, baby area, giochi, docce, bar e persino spazi ombreggiati grazie a una splendida pineta che profuma di resina e natura.

Le spiagge di Policoro

Policoro è una delle destinazioni più amate dalle famiglie in cerca di un’esperienza completa: mare sicuro, natura protetta e storia. Le sue spiagge sabbiose e dorate sono perfette per bambini di ogni età grazie ai fondali bassi e all’acqua limpida. La zona è attrezzata con lidi accoglienti, stabilimenti con baby club e ristorazione pensata anche per i più piccoli.

A due passi dalla spiaggia si trova la Riserva Naturale del Bosco Pantano, un’oasi WWF che ospita aironi, cicogne, tartarughe marine e una varietà di flora unica. Le escursioni all’interno della riserva sono ideali per coinvolgere i bambini in esperienze educative e allo stesso tempo divertenti. Il fiore all’occhiello? L’avvistamento delle tartarughe Caretta Caretta, che in questa zona trovano un habitat perfetto per la nidificazione.

Le spiagge di Maratea

Sul versante tirrenico della Basilicata, Maratea accoglie le famiglie con un paesaggio che lascia senza fiato: montagne che abbracciano il mare, calette incastonate tra le rocce e acque così limpide da sembrare dipinte. Tra le spiagge più adatte alle famiglie troviamo Fiumicello, un’ampia distesa sabbiosa con mare calmo, lidi attrezzati e accesso comodo, anche per i più piccoli.

Fiumicello è divisa da un corso d’acqua e protetta da scogli e grotte nella parte settentrionale; è facilmente raggiungibile e collegata alla rete di trasporti locali, rendendola ideale per le famiglie con bambini.

Cala Jannita

Nota anche come Spiaggia Nera, Cala Jannita si distingue per il colore scuro della sua sabbia vulcanica e per la vista sull’Isolotto di Santo Janni. Si trova vicino alla Marina di Maratea ed è raggiungibile con una breve escursione a piedi tra sentieri e scalinate panoramiche. È il top se stai cercando un ambiente scenografico e selvaggio ma sicuro per i bambini.

Lido di Nova Siri

A sud della costa ionica lucana, Nova Siri Marina offre spiagge ampie, dorate e lambite da un mare limpido. Pinete e filari di eucalipti fanno da cornice a un paesaggio ancora incontaminato, ma ben attrezzato. È ideale per le famiglie grazie alla presenza di tratti di spiaggia libera alternati a stabilimenti e servizi. Raggiungibile facilmente via terra, è tra le località balneari più frequentate del materano.

Spiaggia Sabbia d’Oro

Lo stabilimento esclusivo, situato lungo la costa di Scanzano Jonico, ha ricevuto riconoscimenti nazionali per la sua eleganza e cura del dettaglio. Un lido ideale per famiglie che cercano una vacanza balneare confortevole e raffinata, senza rinunciare alla bellezza di un tratto di costa selvaggio e ancora autentico.

Le spiagge di Acquafredda

Per le famiglie che cercano un’esperienza più dinamica, il tratto di costa di Acquafredda e le sue calette è una vera avventura da vivere. Qui non ci sono stabilimenti ogni 100 metri, ma spiagge selvagge e intime, raggiungibili con brevi sentieri o scalinate, dove l’acqua è incredibilmente limpida e la natura la fa da padrona. Ideali per bambini più grandi o per chi viaggia con zaini e marsupi, le spiagge di Luppa e Anginarra.

Ci si allontana dal caos e ci si gode l’ombra tra pinete e falesie dove i bimbi vivono la magia di un’estate sinonimo di esplorazione: snorkeling, conchiglie da raccogliere, gite nelle grotte e in barca, tantissime le attività da organizzare. Tra le più belle? Un visita alla grotta delle Meraviglie: un nome che è tutto un programma. Spiagge della Basilicata per famiglia, le migliori dove andare in estate

Spiaggia di Porticello

Molti la chiamano Portacquafridda e ci si riferisce ad una spiaggetta nei pressi di Aquafredde dove le acque sono fredde ma limpidissime. Formata da un mix di ciottoli e sabbia scura, viene apprezzata dai ragazzi e dai bambini dai 10 anni in su che possono divertirsi, tuffarsi ed esplorare.

Spiaggia di grotta della Scala

Formato da sabbia e ciottoli, questo piccolo litorale si trova ad Acquafredda, accanto alla stazione ferroviaria locale. Nato casualmente durante la costruzione della ferrovia, è oggi una delle calette più facilmente accessibili della zona. La sua posizione strategica e la presenza di uno stabilimento lo rendono adatto anche alle famiglie senza auto al seguito.

Spiaggia di Illicini

La spiaggia di Illicini appartiene al territorio del parco naturale omonimo e incanta con il profumo di mirto e la macchia verde che le fa da contorno. Siamo a sud di Cala Jannita e i bimbi la apprezzano per la piscina naturale con fondali bassi protetti. Le famiglie con i bambini la apprezzano per il mix tra tranquillità e sicurezza.