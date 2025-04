Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

Fonte: iStock Parc Güell Barcellona in una giornata di primavera

Barcellona è una delle città più affascinanti d’Europa, capace di offrire al turista arte, mare, gastronomia e cultura in un unico viaggio. Visitare la capitale catalana è sempre un’ottima idea, ma è in primavera che la città mostra il suo lato più incantevole e genuino. Tra temperature miti, eventi culturali e natura che rifiorisce, la primavera è il periodo ideale per scoprire Barcellona con meraviglia e occhi nuovi. Ecco perché partire proprio in questa stagione può trasformare il viaggio in un’esperienza indimenticabile e autentica.

Clima ideale per esplorarla a piedi

In primavera, Barcellona gode di temperature piacevoli, in genere comprese tra i 15 e i 22 gradi. Queste sono perfette per lunghe passeggiate in città o in spiaggia senza il caldo afoso dell’estate o il freddo più umido dell’inverno. La luce naturale inebria la città, rendendo i suoi monumenti ancora più spettacolari. Passeggiare lungo La Rambla, esplorare il Quartiere Gotico o salire al Parc Güell diventa un piacere, senza troppa caldo e con la possibilità di godersi ogni angolo con calma abbracciati dalla brezza di primavera.

Meno folla, più autenticità in primavera

A differenza dei mesi estivi, la primavera non attira ancora la massa di turisti tipica dell’alta stagione. Questo significa poter visitare con maggiore facilità le principali attrazioni della città, come la Sagrada Família, la Casa Batlló o il mercato della Boqueria, evitando così file chilometriche.

Fonte: iStock

Inoltre, durante la primavera, ci si immerge in un’atmosfera più autentica e genuina, con la possibilità di vivere la città like a local, magari partecipando a feste di quartiere o eventi culturali locali.

Le terrazze con vista dei locali iniziano a riempirsi ma è ancora facile trovare un posto dove rilassarsi al sole con una tapa e un vermut baciati dal sole.

Festival musicali e tradizioni locali

Primavera è sinonimo di eventi a Barcellona. Ad aprile, si celebra la Festa di Sant Jordi – 23 aprile -, una giornata romantica e culturale che unisce libri e rose. A maggio si svolge la Nit dels Museus, quando musei e spazi culturali aprono gratuitamente fino a notte fonda. A giugno c’è, invece, il Primavera Sound, uno dei festival musicali più famosi d’Europa. La primavera è sicuramente un’opportunità per scoprire il lato creativo e festoso della città durante il viaggio.

Parchi e giardini in fiore

La primavera a Barcellona regala uno spettacolo naturale sorprendente. I parchi si colorano di sfumature grazie alla fioritura di alberi e piante: il Parc de la Ciutadella diventa un’oasi urbana ricca di profumi, mentre il giardino botanico sul Montjuïc regala un panorama di specie mediterranee e subtropicali in piena esplosione.

Ottima cucina primaverile

La gastronomia catalana brilla in ogni stagione, ma la primavera porta con sé prodotti freschi e piatti tradizionali da non perdere. È il momento perfetto per gustare i calçots – una varietà di cipolle bianche raccolte a maggio -, oppure provare frutti di mare freschissimi nei ristoranti della Barceloneta. Anche i mercati della città offrono una selezione colorata e invitante di ingredienti locali, da provare, che raccontano la cultura culinaria del luogo.

Prezzi bassi sui voli: offerte easyJet

Essendo considerata bassa la stagione, la primavera permette di organizzare un viaggio a Barcellona trovando offerte convenienti per i voli aerei e gli alloggi. I voli, in particolare quelli operati da easyJet, sono vantaggiosi grazie alle offerte proposte dalla compagnia aerea.

I voli scontati per Barcellona decollano ad esempio da Milano Malpensa, con biglietti a partire da €18,99 a maggio, e da Milano Linate, con offerte da €22,49 sempre a maggio.