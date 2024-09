Bandung, la “Parigi di Giava”: le migliori attività da fare

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock Bandung in Indonesia

Ti trovi a Giacarta e non sai cosa fare nei dintorni? Siamo in Indonesia, uno dei Paesi più belli da visitare, e nei dintorni della Capitale, a poco più di 3 ore di auto, si trova Bandung, tra le principali attrazioni da non perdere. A renderla tanto speciale, il suo passato, le difficoltà che ha superato e il movimento Art Déco: conosciuta come la “Parigi di Giava”, è amatissima per le attività offerte, oltre che per il patrimonio culturale e le boutique dove fare acquisti.

Cosa vedere a Bandung

Sono tante – forse troppe! – le cose da fare e da vedere a Bandung, persino in una giornata. Ecco perché abbiamo pensato di suddividere le attrazioni, in modo tale da consentirti di scegliere quelle su misura per te. In ogni caso, qui puoi immergerti nella cultura locale, magari fermandoti per 1 o 2 giorni, e concederti una serata a Braga Street, uno dei centri della movida, tra musica dal vivo e locali dove provare l’autentica cucina indonesiana. Fondata nel 1810 dagli olandesi, Bandung ha avuto uno sviluppo importante e piuttosto rapido: è tra le città più importanti in Indonesia e sede di alcune delle migliori università del Paese.

NuArt Sculpture Park

Si trova a Bandung ed è un parco di 4 ettari finanziato dallo scultore Nyoman Nuarta, di origini balinesi. Tra i più grandi parchi di sculture in Indonesia, si basa sulla filosofia Tri Hita Karana: qui è fortissimo il legame tra le persone e la natura, per preservare l’ambiente. Puoi visitarlo tutti i giorni (è chiuso il lunedì) dalle 8.30 fino alle 17.00.

Museo Geologico

Vuoi scoprire la storia geologica dell’Indonesia e del territorio? Il punto di riferimento è il Museo Geologico di Bandung, che è stato fondato nel 1928, proprio durante il periodo coloniale olandese. La collezione è piuttosto vasta e include rocce, minerali e fossili.

Braga Street

Via centrale di Bandung, vero e proprio snodo della città, passeggiare qui ti permette non solo di provare la cucina più autentica, magari bevendo una birra, ma di fare acquisti nei negozi d’arte e di sentire costantemente la musica di sottofondo (anche dal vivo). La vita notturna a Braga Street è un’occasione per riscoprire l’atmosfera europea in Indonesia.

Grande Moschea di Bandung

Conosciuta con il nome di Masjid Raya Bandung, è uno dei luoghi di culto più importanti, ed è possibile visitarla chiedendo il permesso. Con un po’ di fortuna, potrai accedere al minareto (l’edificio, però, non si può visitare durante i rituali).

Il mercato galleggiante di Lembang

Immagina la possibilità di prendere parte a un’esperienza immersiva nel mercato galleggiante di Lembang: le bancarelle galleggiano letteralmente sul lago artificiale e c’è la possibilità di raggiungerle mediante canoe e pedalò. Sono previste attività per grandi e piccini (persino il giro in trenino).

Saung Angklung Udjo

Questo centro culturale di Bandung è un vero e proprio caleidoscopio di colori: un punto di riferimento per conoscere (davvero) la cultura del posto, dove ammirare le esibizioni di angklung. Destinazione turistica culturale e persino educativa, presenta un’arena per spettacoli e un centro artigianale di bambù, oltre a un laboratorio dove vengono realizzati gli strumenti musicali di bambù. L’obiettivo del posto è di preservare e contribuire allo sviluppo della cultura sundanese.