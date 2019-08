Il piano dell’Indonesia: creare 10 nuove “piccole Bali” contro l’overtourism

editato in: da

Non solo Bali nella nuova idea del presidente Joko “Jokowi” Widodo, al suo secondo mandato, bensì una nuova e mirata promozione per il turismo in Indonesia: ben “10 nuove Bali”, tra le 17.000 isole dell’arcipelago.

Come primo step di questo importante piano strategico c’è un maggiore sviluppo delle infrastrutture per aumentare la connettività, per poi passare a migliorare gli aeroporti provinciali e l’accesso alle destinazioni folkloristiche più periferiche, come il Lago Toba sull’isola di Sumatra, distante ben 1.300 chilometri dalla capitale Jakarta.

La città di Yogykarta, provincia dell’isola di Java, potrà invece fare affidamento su un secondo scalo che sarà operativo già entro la fine del 2019 e faciliterà il collegamento con gli antichi templi di Borobudur e il Pramban, importanti siti archeologici UNESCO.

Nonostante ci siano luoghi storici così importanti e splendidi da visitare, le spiagge di Bali restano tra le mete preferite che lo scorso anno hanno accolto oltre 6 milioni di turisti, circa il 40% dei 15,8 milioni complessivi salendo del 7,8% secondo il World Travel and Tourism Council, ben il doppio della media globale.

L’obiettivo di Widodo è di raggiungere i 20 milioni entro l’anno, ma pare una meta molto improbabile anche secondo Hiramsyah Thaib, il sovraintendente del piano, che stima al massimo 18 milioni di turisti.

Lo splendido arcipelago, conosciuto una volta per l’esportazione di spezie esotiche e per una miriade di risorse naturali come petrolio e gas, rame, stagno e metalli preziosi come l’oro, mantiene come risorsa principale la sua conformazione incontaminata. Terra disseminata di imponenti vulcani, foreste lussureggianti, catene montuose, flora e fauna uniche nel loro genere, si completa con il ricco patrimonio culturale che si presenta nella pletora di stili architettonici indigeni, disseminati in tutto il territorio.

Il piano relativo a “10 nuove Bali”, pone sotto i riflettori tre località prioritarie per gli investimenti economici e infrastrutturali di Jakarta: il Mandalika Resort, sull’isola di Lombok, il tempio di Borobudur (Central Java) e il Lago Toba (North Sumatra).

A queste si aggiungono la spiaggia di Tanjung Lesung (Banten), le Thousand Islands (Jakarta), la spiaggia di Tanjung Kelayang (sull’isola di Belitung), il Monte Bromo (East Java), il villaggio di pescatori di Labuan Bajo (East Nusa Tenggara), il resort di Wakatobi (South Sulawesi) e l’isola di Morotai (North Maluku).

Tra i punti da realizzare entro il 2019 anche l’attuazione di una politica di viaggio senza visto, norme di accesso facilitato per gli yacht e il tentativo di aumentare il turismo sportivo.