iStock Calle de Alcalá, Madrid

Ogni anno la piattaforma European Best Destinations seleziona le mete più ambite in Europa sulla base delle preferenze espresse dai viaggiatori di tutto il mondo. Per l’edizione 2026 sono stati raccolti oltre 1,3 milioni di voti da parte di viaggiatori provenienti da 154 Paesi, con una selezione iniziale di più di 500 destinazioni europee valutate in base a popolarità, qualità dell’offerta turistica, crescita dell’interesse online e attenzione alla sostenibilità.

La classifica finale delle 20 migliori destinazioni europee per il 2026 premia grandi capitali, regioni emergenti, borghi pittoreschi e località costiere di straordinario fascino. A conquistare il primo posto è Madrid, ma l’Italia si distingue con ben sette mete presenti nella top 20, confermando il forte appeal del nostro Paese nel panorama turistico internazionale.

Le prime 5 migliori destinazioni in Europa per il 2026

Prima di scoprire l’intera classifica di European Best Destinations, ecco le cinque destinazioni che hanno ottenuto il punteggio più alto e che si candidano a essere le mete più desiderate per il 2026.

Madrid, Spagna – La capitale spagnola conquista il titolo di European Best Destination 2026 grazie alla sua energia culturale, ai musei di fama mondiale, alla vivace scena gastronomica e alla qualità della vita urbana. Con oltre 3000 ore di sole all’anno, Madrid è la capitale che unisce tradizione, creatività e stile di vita più amato dai viaggiatori; Nicosia, Cipro – Seconda classificata, la capitale cipriota si distingue per la sua storia millenaria, per l’incontro tra culture diverse che ne definiscono l’identità unica e per la gastronomia; Regione di Štajerska (Stiria), Slovenia – Terza posizione per questa regione slovena conosciuta per i vigneti, i paesaggi naturali e le città storiche, ideale per chi cerca esperienze autentiche tra natura ed enogastronomia; Verona, Italia – La città scaligera, celebre per l’Arena e il suo centro storico patrimonio culturale, è la prima italiana in classifica. Romantica e raffinata, Verona conquista i cuori dei viaggiatori; Parigi, Francia – Intramontabile icona europea, la capitale francese continua a sedurre con monumenti simbolo, eleganza e un’offerta culturale senza pari.

Le 7 italiane nella top 20

L’Italia conferma il proprio ruolo di protagonista nel turismo europeo con sette destinazioni presenti tra le migliori venti. Un risultato che dimostra la varietà e la forza attrattiva del Paese, capace di spaziare dalle città d’arte ai borghi di mare. Nella top 5 spicca Verona, città protagonista della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

iStock

Di seguito le sette mete italiane che rientrano nella classifica completa:

Verona (4ª) – la città romantica;

(4ª) – la città romantica; Burano (8ª) – un borgo colorato vicino a Venezia;

Cefalù (15ª) – la perla dorata della Sicilia;

(15ª) – la perla dorata della Sicilia; Bosa (17ª) – gioiello color pastello in Sardegna;

(17ª) – gioiello color pastello in Sardegna; Ravello (18ª) – un paradiso elegante in Costiera Amalfitana;

(18ª) – un paradiso elegante in Costiera Amalfitana; Procida (19ª) – l’isola autentica della Campania;

Taormina (20ª) – la destinazione raffinata della Sicilia.

Dalle atmosfere romantiche di Verona ai colori vivaci di Burano, fino agli scorci mediterranei di Cefalù e Taormina, la classifica premia destinazioni che uniscono storia, tradizioni e paesaggi spettacolari. La presenza di località insulari e piccoli centri storici evidenzia inoltre il crescente interesse per mete autentiche e fuori dalle solite rotte rispetto alle grandi città.

iStock

La classifica delle 20 migliori destinazioni 2026

Ecco l’elenco completo delle European Best Destinations 2026:

Madrid (Spagna) Nicosia (Cipro) Regione di Štajerska (Slovenia) Verona (Italia) Parigi (Francia) Câmara de Lobos (Madeira, Portogallo) Alaçatı (Turchia) Burano (Italia) Lisbona (Portogallo) Almería (Spagna) Stavanger (Norvegia) Costa Vicentina (Portogallo) Ano Koufonissi (Grecia) Begur (Spagna) Cefalù (Italia) Avlemonas (Grecia) Bosa (Italia) Ravello (Italia) Procida (Italia) Taormina (Italia)