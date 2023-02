Il paese degli spazzacamini: un borgo magico in Italia

Fonte: 123rf Il paese degli spazzacamini

l’Italia è il Paese dei santi, dei poeti e dei navigatori, ma è anche quello delle bellezze mozzafiato che si palesano davanti agli sguardi dei cittadini e dei viaggiatori che giungono fin qui, dei capolavori artistici e architettonici che sono parte del grande patrimonio culturale, e della natura, del sole e del mare.

Ma l’Italia è anche il Paese dei borghi e dei villaggi, di tutti quei luoghi che sono chiamati a diventare i custodi di tradizioni secolari, usanze e leggende, e storie preziose che si tramandano da secoli.

Ed è proprio uno di questi luoghi che vogliamo raggiungere insieme a voi oggi. Un posto che si trova all’ombra delle trafficate città e dei celebri monumenti, che però sa brillare di luce propria. Un borgo magico, in Italia, che è conosciuto anche come il paese degli spazzacamini.

Un borgo magico nella “Valle dei Pittori”

Ci troviamo nel cuore più autentico del Piemonte, in quel territorio dove il tempo sembra essersi fermato. Proprio qui, tra le sette valli dell’Ossola, e ai piedi delle Alpi Lepontine, c’è un luogo che ha catturato la nostra attenzione.

Si tratta di Santa Maria Maggiore, un borgo alpino considerato una meta imprescindibile per tutti coloro che raggiungono la Val Vigezzo, anche conosciuta come Valle dei Pittori. Proprio questo territorio, infatti, ha dato i natali a moltissimi artisti che proprio a questa valle, e ai suoi panorami, si sono ispirati per creare grandi e celebri capolavori. Ed è proprio qui che ogni anno viaggiatori provenienti da tutto il mondo scelgono di sostare. Per trascorrere il tempo all’insegna della cultura, ma anche per praticare escursioni nella natura e per dedicarsi agli sport invernali come lo sci alpino.

Il borgo di Santa Maria Maggiore, dicevamo, non solo è il principale centro della valle, ma è anche il perfetto punto di partenza per andare alla scoperta del patrimonio naturalistico, culturale e artistico di tutto il territorio. Tuttavia è restando qui, tra le strade del pittoresco centro urbano, che è possibile scoprire una storia antica e mai dimenticata, quella che rende questo luogo il paese degli spazzacamini.

Il paese degli spazzacamini

Per scoprire le origini di questo appellativo così suggestivo e particolare, dobbiamo fare un salto indietro nel tempo e tornare al 1500. Alcuni documenti storici dell’epoca, infatti, parlano di questo territorio utilizzando il nome di Kaminfeger Tal, che vuol dire appunto valle degli spazzacamini.

E in effetti, ripercorrendo la storia della valle, risulta che molti abitanti del luogo lavoravano proprio come spazzacamini. Un mestiere, questo, molto richiesto dato che per sopravvivere alle temperature alpine tutti accendevano il fuoco dei camini delle abitazioni durante le stagioni più fredde. La storia narra che il loro lavoro divenne così celebre, che questi furono chiamati a raggiungere anche i Paesi del nord Europa.

E se è vero che le proprie origini non si dimenticano mai, questa storia lo conferma. Molti degli spazzacamini che partirono per trovare fortuna, sono poi ritornati nel borgo di Santa Maria Maggiore e proprio qui hanno costruito le loro abitazioni, quelle che sono diventate testimonianza di questa storia.

Tra le facciate decorate degli edifici storici e sui tetti delle case del borgo, fanno infatti capolino diverse installazioni che raffigurano gli spazzacamini, e che mantengono così viva la memoria storica del paese e dell’intera valle. A farlo, però, è anche un museo situato nel parco di Villa Antonia, quello dedicato agli spazzacamini, all’interno del quale è possibile ripercorrere tutta la storia di questo antico mestiere.

Ma non è tutto perché proprio a Santa Maria Maggiore viene organizzato il Raduno degli Spazzacamini. Una celebrazione di questo lavoro che ogni anno ospita migliaia di mestieranti provenienti da ogni parte del globo.