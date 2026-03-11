Guardialfiera, il borgo molisano tra vicoli medievali, chiese storiche e spettacolari panorami sul lago è candidato al concorso Il Borgo dei Borghi 2026

Nel cuore del Molise, tra colline dolci e panorami che guardano verso l’Adriatico, si trova Guardialfiera, un piccolo borgo della provincia di Campobasso. Con il suo centro storico di origine medievale e la spettacolare vista sul lago del Liscione, il paese rappresenta una delle destinazioni più suggestive del Molise.

Negli ultimi anni Guardialfiera sta attirando sempre più visitatori grazie al suo patrimonio culturale e paesaggistico e nel 2026 è anche candidato a vincere il titolo Il Borgo dei Borghi, il concorso televisivo della trasmissione “Il Kilimangiaro” su Rai 3 che valorizza i centri storici più affascinanti d’Italia.

Cosa vedere e fare a Guardialfiera

Il modo migliore per scoprire Guardialfiera è iniziare dal suo centro storico circondato da mura di cinta con tre porte d’accesso, un intricato dedalo di vicoli, archi e piazzette che conservano l’impianto urbanistico medievale.

Il nucleo più antico è conosciuto come Piedicastello che si estende dalla Chiesa di Santa Maria Assunta, edificio religioso di grande valore storico e artistico, alla Fischia S. Tommaso, ed è caratterizzato da una struttura connettiva a gradini.

Guardialfiera è noto anche per essere il paese natale dello scrittore Francesco Jovine, uno dei più importanti autori del Novecento, e per questo motivo rientra tra i Borghi della Lettura. Qui, in un edificio storico vicino alla Cattedrale, si trova la sua Casa Natale.

A pochi passi dal centro abitato si trova uno degli scenari naturalistici più affascinanti della zona: il Lago di Guardialfiera. Si tratta di un grande bacino artificiale creato alla fine degli anni ’60 lungo il corso del fiume Biferno.

Oggi il lago è circondato da un paesaggio collinare ricco di vegetazione ed è diventato un punto di riferimento per gli amanti della natura. Durante l’estate – non sempre – quando le piogge cessano per mesi, è possibile ammirare i resti di un antico ponte, quello di Annibale (di solito completamente coperti dall’acqua).

Nei dintorni del paese si trovano anche diversi percorsi naturalistici ideali per escursioni, cicloturismo e trekking tra boschi e colline. Le aree di San Martino e San Nazzario, ad esempio, sono particolarmente apprezzate per le passeggiate immerse nel verde tra querce e cerri e per i panorami che permettono di ammirare l’intero territorio circostante.

Durante l’anno il borgo ospita inoltre eventi tradizionali e iniziative culturali che animano il centro storico, tra manifestazioni enogastronomiche – come quella dedicata ai bucatini con la mollica e al sugo di baccalà – e rievocazioni legate alle tradizioni locali.

Dove si trova e come raggiungerlo

Guardialfiera si trova nel Molise, in provincia di Campobasso, su una collina a circa 280 metri di altitudine che domina la valle del fiume Biferno. Il paese dista circa 35 chilometri sia da Campobasso che da Termoli.

Il modo più comodo per raggiungere il borgo è in auto. Da Termoli si percorre la strada statale Bifernina in direzione Campobasso e si seguono poi le indicazioni per Guardialfiera. Il tragitto attraversa un paesaggio tipicamente molisano fatto di colline coltivate, piccoli centri rurali e ampie vedute panoramiche.

Guardialfiera resta facilmente accessibile e rappresenta una tappa perfetta per chi desidera scoprire uno dei borghi più suggestivi e autentici del Molise.