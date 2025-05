Il Cammino di Dante: 380 km nei paesaggi che ispirarono la Divina Commedia

Fonte: 123RF Cammino di Dante: un viaggio tra storia e poesia

Il Cammino di Dante è un itinerario che invita a ripercorrere l’ideale percorso compiuto da Dante Alighieri all’inizio del XII secolo durante il suo esilio, tra le città di Ravenna e Firenze. Questo viaggio non è solo un’esperienza di trekking, ma un’immersione culturale, artistica, filosofica e spirituale nei luoghi che hanno ispirato e plasmato l’opera del Sommo Poeta… e non è poco!

Si snoda prevalentemente lungo antichi sentieri “in cresta” di origine etrusco-romana e vie medievali, attraversando cittadine caratteristiche, lontano dalle strade asfaltate. L’idea del Cammino nasce dalla passione per Dante, sia come Poeta che come uomo, e si propone di valorizzare la sua figura accompagnando il viandante in un percorso letterario.

La storia e le origini

L’idea è nata dalla mente di Giordano Bezzi, ravennate, co-fondatore e primo presidente dell’Associazione il Cammino di Dante, un ente culturale nato nel 2012 e impegnato nel promuovere il patrimonio naturalistico locale e l’amore per la cultura dantesca. Il percorso si appoggia in gran parte su vie antiche e raccoglie e unisce i luoghi raccontati e attraversati dal Poeta. Molti sentieri erano utilizzati sin dal basso medioevo e, a tratti, coincidono con antiche strade etrusco-romane riconoscibili dai selciati.

Le tappe

Il Cammino si compone di 20 tappe fisse, per un totale di circa 380 km: questa lunghezza può variare leggermente a seconda delle strade alternative che possono essere percorse per alcune tappe. L’altitudine massima raggiunta è di 1600 m in località Passo della Calla-Premilcuore ma, in generale, i vari tratti sono percorribili da camminatori mediamente allenati.

Tappa 1, Ravenna – Passo Vico (19.0 km, 100 D+, 50 D-, 4h): è il punto di partenza e ritorno del cammino; Ravenna fu l’ultima dimora di Dante, dove morì e venne sepolto nel 1321.

è il punto di partenza e ritorno del cammino; Ravenna fu l’ultima dimora di Dante, dove morì e venne sepolto nel 1321. Tappa 2, Passo Vico – Oriolo dei Fichi (18.5 km, 250 D+, 150 D-, 4h 30’): si entra nel paesaggio collinare ravennate, un’area che Dante potrebbe aver attraversato nei suoi spostamenti verso l’Appennino.

si entra nel paesaggio collinare ravennate, un’area che Dante potrebbe aver attraversato nei suoi spostamenti verso l’Appennino. Tappa 3, Oriolo dei Fichi – Brisighella (17.0 km, 300 D+, 250 D-, 5h): si attraversano crinali e calanchi che anticipano le asperità dell’Appennino, in un paesaggio vicino a quello evocato nei canti infernali.

si attraversano crinali e calanchi che anticipano le asperità dell’Appennino, in un paesaggio vicino a quello evocato nei canti infernali. Tappa 4, Brisighella – Monte Romano (18.5 km, 550 D+, 400 D-, 6h): si toccano territori medievali un tempo dominati da famiglie che sostennero Dante durante l’esilio.

si toccano territori medievali un tempo dominati da famiglie che sostennero Dante durante l’esilio. Tappa 5, Monte Romano – Marradi (14.2 km, 200 D+, 600 D-, 4h 30’): si entra nel cuore dell’Appennino tosco-romagnolo, lungo vie percorse da Dante per raggiungere i suoi protettori.

si entra nel cuore dell’Appennino tosco-romagnolo, lungo vie percorse da Dante per raggiungere i suoi protettori. Tappa 6, Marradi – San Benedetto in Alpe (23.6 km, 800 D+, 600 D-, 7h): si raggiunge la Cascata dell’Acquacheta, citata esplicitamente nell’Inferno (XVI, 100–105).

si raggiunge la Cascata dell’Acquacheta, citata esplicitamente nell’Inferno (XVI, 100–105). Tappa 7, San Benedetto in Alpe – San Godenzo (13.2 km, 500 D+, 500 D-, 4h 30’): tappa fondamentale: qui Dante partecipò al convegno del 1302 all’Abbazia di San Gaudenzio per pianificare il ritorno a Firenze.

tappa fondamentale: qui Dante partecipò al convegno del 1302 all’Abbazia di San Gaudenzio per pianificare il ritorno a Firenze. Tappa 8, San Godenzo – Dicomano (16.6 km, 300 D+, 550 D-, 4h 30’): la discesa verso la Toscana rappresenta simbolicamente il passaggio verso le terre fiorentine frequentate da Dante in esilio.

la discesa verso la Toscana rappresenta simbolicamente il passaggio verso le terre fiorentine frequentate da Dante in esilio. Tappa 9, Dicomano – Pontassieve (21.0 km, 450 D+, 450 D-, 6h): si percorrono aree collinari toscane che conservano la memoria dei viaggi e rifugi dell’Alighieri.

si percorrono aree collinari toscane che conservano la memoria dei viaggi e rifugi dell’Alighieri. Tappa 10, Pontassieve – Firenze (20.7 km, 400 D+, 500 D-, 5h 30’): si entra nella città natale di Dante, dove nacque, visse e fu poi esiliato nel 1302.

si entra nella città natale di Dante, dove nacque, visse e fu poi esiliato nel 1302. Tappa 11, Firenze – Pieve a Pitiana (29.2 km, 850 D+, 450 D-, 8h): l’uscita da Firenze simboleggia l’allontanamento forzato del poeta dalla patria.

l’uscita da Firenze simboleggia l’allontanamento forzato del poeta dalla patria. Tappa 12, Pieve a Pitiana – Prato di Strada (23.9 km, 700 D+, 600 D-, 7h): si entra nel Casentino, terra dei Conti Guidi, suoi protettori durante l’esilio.

si entra nel Casentino, terra dei Conti Guidi, suoi protettori durante l’esilio. Tappa 13, Prato di Strada – Casalino (16.0 km, 450 D+, 500 D-, 5h): si cammina in un ambiente segnato dalla solitudine e dal raccoglimento, temi presenti nel Purgatorio.

si cammina in un ambiente segnato dalla solitudine e dal raccoglimento, temi presenti nel Purgatorio. Tappa 14, Casalino – Passo della Calla (18.1 km, 600 D+, 300 D-, 5h 30’): valico verso le Foreste Casentinesi, tra i luoghi più spirituali e contemplativi dell’intero cammino.

valico verso le Foreste Casentinesi, tra i luoghi più spirituali e contemplativi dell’intero cammino. Tappa 15, Passo della Calla – Premilcuore (20.6 km, 350 D+, 850 D-, 6h): discesa tra faggete e silenzi montani, in un’atmosfera affine a quella delle penitenze purgatoriali.

discesa tra faggete e silenzi montani, in un’atmosfera affine a quella delle penitenze purgatoriali. Tappa 16, Premilcuore – Portico di Romagna (9.6 km, 200 D+, 200 D-, 2h 30’): tappa breve tra borghi contadini; secondo la tradizione, Dante avrebbe attraversato il ponte della Maestà.

tappa breve tra borghi contadini; secondo la tradizione, Dante avrebbe attraversato il ponte della Maestà. Tappa 17, Portico di Romagna – Dovadola (27.5 km, 800 D+, 750 D-, 8h): lunga tappa attraverso ambienti che segnano il passaggio dal rifugio appenninico verso la pianura.

lunga tappa attraverso ambienti che segnano il passaggio dal rifugio appenninico verso la pianura. Tappa 18, Dovadola – Forlì (22.6 km, 250 D+, 300 D-, 6h): Forlì era un centro politico rilevante nel tempo di Dante, con forti legami con i ghibellini da cui ricevette sostegno.

Forlì era un centro politico rilevante nel tempo di Dante, con forti legami con i ghibellini da cui ricevette sostegno. Tappa 19, Forlì – Passo Vico (15.3 km, 200 D+, 150 D-, 4h): si torna verso le colline ravennati, in un itinerario che riporta al paesaggio dell’ultimo periodo della sua vita.

si torna verso le colline ravennati, in un itinerario che riporta al paesaggio dell’ultimo periodo della sua vita. Tappa 20, Passo Vico – Ravenna (19.0 km, 100 D+, 100 D-, 5h): ultima tappa che chiude il cerchio nel luogo della morte e della sepoltura del poeta: la città che gli offrì accoglienza e riposo.

I luoghi simbolo della vita di Dante

Il Cammino di Dante attraversa numerosi luoghi legati alla vita e all’opera del Sommo Poeta, offrendo un’immersione nei paesaggi e nelle atmosfere che lo ispirarono.

Ravenna, punto di partenza e di arrivo del cammino, è la città dove Dante trascorse gli ultimi anni della sua vita e dove morì nel 1321. Qui si trova la sua tomba, situata presso la Basilica di San Francesco, all’interno della cosiddetta “zona dantesca”, che comprende anche il Quadrarco di Braccioforte e il Museo Dante .

Firenze, città natale di Dante, rappresenta un altro punto fondamentale del cammino. Nel centro storico si possono visitare la Casa di Dante, situata in via Santa Margherita, e la Chiesa di Santa Margherita dei Cerchi, tradizionalmente associata all’incontro tra Dante e Beatrice Portinari .

Lungo il percorso si incontrano anche luoghi legati all’esilio di Dante. San Godenzo è noto per l’Abbazia di San Gaudenzio, dove nel 1302 si tenne un convegno tra Guelfi bianchi e Ghibellini, al quale Dante partecipò . Poppi, nel Casentino, ospita il Castello dei Conti Guidi, dove si ritiene che Dante abbia soggiornato e composto parte della Divina Commedia. I Conti Guidi furono mecenati del poeta durante il suo esilio .

Infine, la Battaglia di Campaldino, alla quale Dante partecipò nel 1289 come feditore a cavallo, è commemorata da un monumento nel luogo della battaglia, situato nel Casentino. Questo evento influenzò profondamente la sua visione politica e la sua opera.

Dove si trova e come raggiungerlo

Il Cammino di Dante è un percorso escursionistico ad anello lungo circa 380 chilometri, che collega Ravenna e Firenze attraversando l’Appennino tosco-romagnolo. Il tracciato è suddiviso in 20 tappe e si sviluppa in senso antiorario, secondo l’itinerario ufficiale. Il cammino inizia a Ravenna, città dove Dante trascorse gli ultimi anni della sua vita e dove si trovano le sue spoglie, e prosegue verso Firenze, sua città natale e simbolo doloroso dell’esilio. Dopo aver raggiunto Firenze, il percorso rientra a Ravenna lungo una direttrice diversa, completando idealmente il viaggio esistenziale e geografico del poeta.

Per intraprendere il cammino, il punto di partenza consigliato è Ravenna, facilmente raggiungibile in treno grazie ai collegamenti diretti da Bologna e Rimini, oppure in auto tramite l’autostrada A14. Firenze, che rappresenta il punto intermedio e culminante del percorso, è ben servita da treni ad alta velocità e può essere considerata anche come punto di sosta centrale per chi desidera affrontare l’anello in due momenti distinti.

La credenziale del cammino

Per i viandanti è disponibile la Credenziale del Cammino di Dante, il classico lasciapassare che tutti i pellegrini conoscono bene. Ottenere la Credenziale, anche tramite l’iscrizione all’Associazione Il Cammino di Dante, consente di usufruire di sconti e agevolazioni nei rifugi e nei punti di ristoro convenzionati ma non solo: l’iscrizione è utile anche per monitorare l’affluenza e agevolare l’accoglienza, nonché garantire la sicurezza dei camminatori presenti sui sentieri.

Dove mangiare lungo l’itinerario

Lungo il Cammino di Dante, tra i paesaggi boscosi del Casentino e le colline della Romagna, il viaggio si accompagna a una cucina ricca di sapori autentici. In Toscana, il pane sciocco con l’olio extravergine sono protagonisti accanto alla ribollita, alla finocchiona e alla carne alla brace, soprattutto la celebre bistecca alla fiorentina.

Salendo verso il Casentino, si trovano i tortelli di patate, la zuppa di farro, i salumi artigianali e il pecorino locale, spesso abbinati al miele o alle confetture, deliziosi dopo una giornata di fatica. In Romagna, invece, spazio a piadine farcite con squacquerone, erbe di campo o prosciutto crudo, passatelli in brodo, cappelletti, strozzapreti al ragù… Un cammino, dunque, che nutre corpo e spirito!

Perché scegliere di percorrere il Cammino di Dante

Scegliere di percorrere il Cammino di Dante significa intraprendere un viaggio che va oltre il mero trekking. È un’opportunità per riscoprire se stessi attraverso la poesia: permette di immergersi nei meravigliosi paesaggi della Romagna e del Casentino, rivivere la storia antica legata ai castelli e ai luoghi citati nella Divina Commedia, ricordare versi studiati durante gli anni del liceo…

È un percorso che stimola la riflessione interiore, per relazionarsi con il proprio sé e con la natura, ritrovando una spiritualità più intima negli Eremi. Per chi cerca un cammino che unisca l’aspetto culturale, naturalistico, letterario, filosofico, spirituale e gastronomico, il Cammino di Dante è sicuramente una scelta azzeccata.