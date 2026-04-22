Tra le colline assolate della Axarquía e il blu del mare, Frigiliana conquista con vicoli candidi, eredità araba, silenzi antichi e scorci che restano addosso

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock Tra i vicoli di Frigiliana

Sotto il sole cocente dell’Andalusia, a pochissimi chilometri dalle spiagge affollate della Costa del Sol, sorge un microcosmo che profuma di zucchero e pieno di scorci che restano addosso. Il suo nome è Frigiliana, un borgo che se guarda verso il basso vede brillare la costa e Nerja, mentre con lo sguardo alle spalle nota alzarsi nei cieli le Sierras de Almijara, Tejeda e Alhama, massicci severi che cambiano colore durante la giornata.

In mezzo c’è lui, con la sua trama di case bianchissime che stringono la collina. Spesso inserito tra i villaggi più belli di Spagna, è un pullulare di facciate a calce, porte dipinte in verde o azzurro, vasi di gerani, gradini lucidati dal tempo e archi che tagliano la luce.

E, nonostante le sue minute dimensioni, possiede un’anima sorprendentemente cosmopolita: residenti provenienti da molti Paesi europei convivono con la tradizione andalusa, creando un equilibrio insolito. Ne nasce un borgo elegante ma vivo, curato ma autentico, scenografico ma ancora popolare.

Cosa vedere a Frigiliana

Sono molti i visitatori che raggiungono questo villaggio (pueblo, direbbero loro) dell’Andalusia perché attratti dalle pittoresche fotografie. Ma quando arrivano, poi, restano colpiti dai dettagli minimi come un battente consumato, il profumo del gelsomino, il rumore dell’acqua in una fontana e una finestra socchiusa da cui esce musica spagnola.

Barribarto, il quartiere moresco

È il nucleo storico più celebre, spesso considerato tra i meglio conservati della regione. Barribarto sale e scende seguendo la collina con un dedalo di viuzze candide, mentre i muri riflettono il sole e la pietra del pavimento disegna percorsi sinuosi.

Tra le strade più note ci sono sicuramente Calle Real, Hernando el Darra, Alta, Zacatín e il suggestivo Callejón del Garral, uno degli angoli più fotografati del Paese. Vale la pena perdersi senza fretta, perché in zona l’orientamento conta meno della meraviglia.

Plaza de San Antonio e la chiesa principale

Nella parte alta del centro si apre una piazza ariosa dedicata al celebre frate francescano che regala respiro dopo il reticolo dei vicoli. Qui sorge la Iglesia de San Antonio de Padua, completata nel 1676 su precedenti strutture religiose.

L’edificio unisce tracce mudéjar e gusto rinascimentale, con un campanile che ingloba l’antico minareto della moschea che occupava l’area precedentemente: è un particolare eloquente della stratificazione storica locale. All’interno compaiono tre navate sobrie, archi armoniosi e un altare maggiore più ricco.

El Ingenio, simbolo dolce del borgo

Poche località europee possono vantare una simile curiosità produttiva: El Ingenio, antico palazzo signorile del XVI secolo legato ai Conti di Frigiliana, ospita la storica fabbrica di miel de caña Nuestra Señora del Carmen.

Si tratta dell’unico impianto europeo dedicato al miele di canna da zucchero. Il profilo dell’edificio domina parte del panorama urbano e ricorda il passato agricolo della zona, quando la canna rappresentava una ricchezza fondamentale.

Casa del Apero

Accanto a El Ingenio sorge Casa del Apero, edificio del XVIII secolo nato per usi agricoli. Granai, stalle e depositi hanno lasciato spazio a funzioni culturali. Oggi, infatti, ospita ufficio turistico, biblioteca, angoli espositivi e museo archeologico.

Fuente Vieja

Frigiliana possiede una fontana amatissima dagli abitanti. Fuente Vieja risale al XVII secolo e serviva sia la popolazione sia gli animali da lavoro (una piccola curiosità: in origine veniva chiamata Fuente Nueva, praticamente l’opposto di oggi). Lo stemma nobiliare scolpito sulla struttura ricorda il ruolo della famiglia Manrique de Lara nella storia locale.

Resti del castello arabo

Sulla sommità del colle restano poche tracce della fortezza costruita nel IX secolo in cui si svolsero episodi decisivi legati alla rivolta morisca del 1569. Dopo la repressione, il castello venne distrutto. Attualmente rimangono frammenti, pietre sparse e una posizione strategica eccezionale. Il paesaggio da lassù, invece, permette di leggere costa, vallate interne e linee montuose.

Jardín Botánico Santa Fiora

Chi pensa che Frigiliana sia soltanto case bianche scopre qui un’altra identità. Il giardino botanico raccoglie specie utili alla vita quotidiana locale nei secoli passati. È una sorta di piccolo atlante vegetale che racconta economia domestica, cure popolari e saperi contadini.

Cosa fare a Frigiliana

Per frequentare questo borgo della Spagna occorre lasciarsi trasportare da ritmi lenti, lontani dal caos dei resort costieri. Il motivo è da ritrovare nel fatto che da queste parti la vera ricchezza risiede nei sapori forti e negli sguardi degli anziani seduti sulle panchine. Tra le migliori esperienze da fare ci sono:

Assaggiare il miel de caña : ingrediente simbolo della zona. Viene usato su melanzane fritte, batate, formaggi, dolci e persino carni. Il gusto ricorda melassa, caramello e terra calda.

: ingrediente simbolo della zona. Viene usato su melanzane fritte, batate, formaggi, dolci e persino carni. Il gusto ricorda melassa, caramello e terra calda. Sedersi in una taverna con vista : molti locali possiedono terrazze affacciate sul mare o sui tetti candidi. Un bicchiere di vino axarqueño al tramonto cambia il senso della giornata.

: molti locali possiedono terrazze affacciate sul mare o sui tetti candidi. Un bicchiere di vino axarqueño al tramonto cambia il senso della giornata. Cercare i pannelli in ceramica storica : sono presenti diversi azulejos che raccontano episodi della battaglia di Frigiliana e memorie del paese. Una sorta di museo all’aperto disseminato tra i muri.

: sono presenti diversi azulejos che raccontano episodi della battaglia di Frigiliana e memorie del paese. Una sorta di museo all’aperto disseminato tra i muri. Fare shopping artigianale : esparto, ceramica, tessuti, vetro e prodotti gastronomici.

: esparto, ceramica, tessuti, vetro e prodotti gastronomici. Raggiungere il Río Higuerón : nei dintorni parte un itinerario naturalistico molto amato tra pozze d’acqua, rocce e vegetazione mediterranea (il top durante i mesi caldi).

: nei dintorni parte un itinerario naturalistico molto amato tra pozze d’acqua, rocce e vegetazione mediterranea (il top durante i mesi caldi). Visitare El Acebuchal : minuscolo villaggio restaurato tra i pini, un tempo abbandonato nel ‘900. L’atmosfera è remota e la strada panoramica emozionante.

: minuscolo villaggio restaurato tra i pini, un tempo abbandonato nel ‘900. L’atmosfera è remota e la strada panoramica emozionante. Partecipare al Festival de las Tres Culturas: a fine estate il paese celebra eredità cristiana, ebraica e islamica con musica, artigianato e gastronomia.

Dove si trova e come arrivare

Frigiliana si trova nella comarca della Axarquía, settore orientale della provincia di Málaga, in Andalusia. La stessa Málaga dista circa 55 chilometri, mentre Granada poco più di un’ora e mezza su strada. In auto il tragitto più semplice segue l’autostrada A-7 lungo la Costa del Sol fino all’uscita per Nerja, poi una breve salita verso l’interno.

Chi viaggia con i mezzi pubblici può raggiungere Nerja in autobus da Málaga e continuare il viaggio con collegamenti locali o taxi. Per fortuna, la distanza ridotta rende il trasferimento rapido.

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Questo pueblo spagnolo si rivela la base perfetta per chi desidera alternare mare e montagna: consente la spiaggia al mattino e un tramonto tra vicoli bianchi qualche ora dopo. Pochi luoghi sanno offrire un contrasto tanto evidente con una grazia simile.