iStock Malaga, splendida città spagnola

Una nuova offerta flash è disponibile sul portale Ryanair. Chi vuole viaggiare risparmiando può iniziare a pianificare un viaggetto, weekend e ponti inclusi.

Dal 15 al 16 ottobre è possibile usufruire di un 15% di sconto utilizzando il codice FSALE15P che dà modo di risparmiare su voli in partenza dal 17 ottobre al 18 dicembre. Un’ottima occasione per una fuga d’autunno in città europee assolutamente da non perdere, ecco qualche esempio.

Da Milano Malpensa a Malaga

Con voli da Milano Malpensa a Malaga a poco più di 22 euro è impossibile resistere. La splendida città della Costa del Sol è una meta top per chi vuole fuggire dal freddo italiano. Le giornate sono ancora lunghe e luminose, le temperature si aggirano sui 22–25 gradi, ideali per scoprire la città senza la calura estiva.

Chi ama l’arte sceglie di raggiungere Malaga soprattutto per poter ripercorrere la storia di Picasso visitando la casa natale e il museo a lui dedicato. Monumenti di pregio sono poi l’Alcazaba, la fortezza araba che domina la città, e il teatro romano.

L’autunno è il periodo perfetto per passeggiare sul lungomare di La Malagueta, godersi tapas all’aperto e ammirare i tramonti sul mare. Un’altra idea è noleggiare un’auto per una gita lungo la costa: Marbella, Nerja e Frigiliana sono a meno di un’ora e offrono panorami mozzafiato e ristorantini tipici.

Da Catania a Siviglia

Altra città spagnola in promo: Siviglia si raggiunge da Catania con voli da 26 euro circa. La Sicilia in autunno è ancora soleggiata ma la città andalusa la batte sfiorando i 23-26 gradi per molte ore della giornata.

Motivo in più per sceglierla? Offre un patrimonio culturale straordinario perfetto da scoprire in 3 giorni. Dal Real Alcázar che conquista con giardini moreschi e mosaici azulejos alla cattedrale di Santa Maria della Sede (la gotica più grande al mondo) fino alla tomba di Cristoforo Colombo: sono tante le attività da programmare. Assolutamente top anche la vista dall’alto regalata dalla Giralda e il quartiere Santa Cruz che lascia a bocca aperta per vicoli fioriti, tapas, botteghe e bar.

Le offerte flash Ryanair con voli scontati del 15% danno modo di risparmiare incredibilmente sulle partenze godendosi viaggi dal 17 ottobre al 18 dicembre verso mete calde e soleggiate.

iStock

Da Roma Fiumicino a Gran Canaria

Si vola con circa 37 euro da Roma Fiumicino a Gran Canaria e ci si gode il mare e il tempo all’aperto allontanandosi dal freddo della capitale. La Città Eterna ha sempre il suo fascino ma è inevitabile voler staccare la spina e soprattutto godersi un po’ di sole.

Visitare Las Palmas e soffermarsi qualche giorno è il modo perfetto per vivere l’anima di Gran Canaria; da non perdere la spiaggia di Las Canteras (tra le più belle d’Europa) e il lungomare pieno di locali. Suggestivo il quartiere storico di Vegueta conosciuto come patrimonio UNESCO; da qui ci si spinge fino alla cattedrale di Santa Ana e la casa di Colombo, con all’interno il museo dedicato ai viaggi del navigatore.

E fuori città? L’isola sorprende con paesaggi che lasciano a bocca aperta: al sud trovate le dune di Maspalomas, Puerto de Mogán, con l’architettura bianchissima, e i panorami montuosi del Roque Nublo.