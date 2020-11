Ferragosto tra i borghi più pittoreschi da visitare in Italia

Per vivere un Ferragosto all'insegna della lentezza e alla scoperta delle bellezze italiane, si può scegliere di mettersi in viaggio verso uno dei tanti luoghi del nostro Belpaese. Ecco qui alcuni dei borghi più pittoreschi da visitare in Italia in una sola giornata o per un week end indimenticabile.