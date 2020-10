I borghi sulle isole, i più suggestivi del Belpaese

La nostra splendida Italia conta circa 450 isole in totale. Straordinari lembi di terra bagnati da acque che fanno sognare e in cui sorgono dei borghi a dir poco mozzafiato. Piccoli tesori da scoprire soprattutto durante la bassa stagione, quando tutto diventa ancor più lento e autentico. Ecco perché oggi vi portiamo in viaggio tra i borghi delle isole italiane, veri gioielli nostrani.