Bielmonte, sciare in famiglia a ridosso delle Alpi Biellesi

All’interno dell’Oasi Zegna, Bielmonte è una sorta di balconata naturale a ridosso delle Alpi Biellesi. Ed è una stazione sciistica tra le più amate dalle famiglie, il cui slogan è – per l’appunto – “lo sci per tutti“.

Esplorato anche dalle telecamere di “Linea Bianca”, Bielmonte s’affaccia sulla Pianura Padana e regala splendidi scenari. Qui ci sono 18 chilometri di piste con innevamento programmato, servite da cinque seggiovie, due skilift e due tapis-roulant: ci sono le piste per gli sciatori più esperti, e quelle invece che – molto semplici – sono perfette per i principianti e per le famiglie coi bambini. Ma c’è spazio anche per chi ama la sci di fondo: un tragitto di 20 chilometri conduce alla scoperta della Valle Sassera, valle piemontese che occupa la provincia di Biella (e in parte la provincia di Vercelli), si sviluppa attorno al fiume Sassera e – nella zona occidentale – ricade all’interno della spettacolare Oasi Zegna.

Esposto a sud, Bielmonte offre un clima mite in ogni stagione. Qui si viene per sciare di giorno oppure in nottura, per pattinare sul ghiaccio, per passeggiare, per divertirsi nello snowpark o nelle piste per slittini, per camminare con le ciaspole, per arrampicarsi sulla parete indoor. Perché questa piccola località sciistica nota come “Parco della Neve” offre infinite opportunità, e i pediatri italiani l’hanno inserita tra tre località sciistiche del Nord-Ovest più indicate per una vacanza sulla neve coi bambini, e coi nonni: gli over 60 hanno infatti qui un’accoglienza speciale e tariffe agevolate.

Ma non c’è solo la neve, a Bielmonte. Sita nel punto più alto raggiunto dalla Panoramica Zegna, questa località nel cuore dell’Oasi Zegna è casa d’una natura selvaggia da esplorare con trekking ed escursioni, grazie alla fitta rete di itinerari che conducono alle baite di montagna. E poi le opportunità ludiche, dai corsi di equitazione ai percorsi per la mountain-bike, dalla parete di roccia agli alianti radiocomandati, dalla pista per i bob su rotelle al parco avventura.

Perché a Bielmonte, in estate come in inverno, grandi e piccini non si annoiano mai. E una vacanza di famiglia si trasforma in un’indimenticabile esperienza.