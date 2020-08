I luoghi sconosciuti e remoti ci garantiscono esperienze più autentiche

editato in: da

Siamo abituati a raggiungere destinazioni popolari seguendo i trend del momento o i consigli di altri viaggiatori che hanno già testato la meta. Ma forse è giunto il momento di cambiare rotta, e mentalità, sperimentando il piacere del viaggio in luoghi sconosciuti e remoti.

Il perché è presto detto: i luoghi meno popolari, non essendo abituati al turismo, conservano un fascino più autentico, meno influenzato dalle logiche del marketing che, a volte, snaturano le località.

Senza contare che, quando si visitano luoghi simili, volendo anche in Italia, si sperimenta quella meravigliosa sensazione, bella e un po’ destabilizzante, del salto nell’ignoto! Fa bene mettersi alla prova, seguire strade non tracciate, tentare vie alternative, perché ci aiuta non solo a scoprire località che altrimenti non avremmo mai avuto il piacere di conoscere, ma serve anche a noi, come persone. Ci rende più malleabili, più pronti ad affrontare l’imprevisto, più morbidi e meno rigidi.

Quando si viaggia in luoghi poco battuti, le stesse interazioni con la gente del posto sono più autentiche, proprio in virtù della scarsa abitudine ad avere a che fare con i turisti. E così nascono, per caso, relazioni meravigliose con gente che mai ci saremmo aspettati di conoscere. Capita di essere coinvolti in pranzi e cene di famiglia, di scoprire festività e ricorrenze del tutto particolari, al di fuori di ogni previsione e delle strade tracciate.

Anche il cibo può riservare piacevoli sorprese quando si visitano luoghi poco frequentati. I ristoranti non servono pietanze pensate appositamente per i turisti, ma specialità autentiche, che possono piacere o meno, ma che di sicuro non sono “preconfezionate” a favore del visitatore di turno.

Vogliamo parlare poi del piano economico? Ebbene, si sa, le località molto frequentate hanno prezzi decisamente più alti rispetto alle mete meno gettonate. Che non sono però meno interessanti! Se quindi volete risparmiare un bel po’, la destinazione remota e sconosciuta è l’ideale.

E anche i ricordi fotografici sono unici e irripetibili perché poche persone avranno scatti di quei luoghi tanto remoti! Insomma, le mete sconosciute offrono opportunità, meraviglie ed emozioni del tutto speciali.