Ecco perché viaggiare a Natale ti renderà felice

Non è un luogo comune e neanche una scusa per festeggiare: il Natale ci rende davvero più felici. E quale modo migliore se non quello di organizzare un viaggio per celebrarlo?

Fonte: iStock Mercatini di Natale a Francoforte

Le persone che hanno fatto del viaggio una missione di vita sanno bene che c’è sempre un buon motivo per salire a bordo di un aereo o di un treno e raggiungere destinazioni vicine e lontane. Questo può essere dettato dal desiderio di raggiungere i luoghi iconici, i monumenti artistici e architettonici e le meraviglie di Madre Natura, oppure dalla voglia di esplorare e di toccare con mano la cultura e le tradizioni di popoli lontani. A volte ci si mette in viaggio anche per sfidare i propri limiti e per ritrovare se stessi, oppure per andare alla ricerca della felicità.

Ed è proprio di un’avventura felice che oggi vogliamo parlarvi. Non di una semplice destinazione, ma di un’esperienza che tutti possiamo vivere adesso, proprio ora che il calendario segna l’arrivo di dicembre. E sì perché sono molte le evidenze scientifiche che confermano che le atmosfere di Natale fanno bene al corpo, alla mente e al cuore. E quale occasione migliore, se non quella dell’Avvento, per organizzare un viaggio che ha come destinazione la felicità?

Il Natale ci rende felici: lo conferma la scienza

Esistono persone che non hanno bisogno di una ricerca scientifica per confermare quello che le esperienze personali hanno già avvalorato. Ma ce ne sono altre che invece, per un motivo o per un altro, hanno scelto di abbracciare quel Grinch Mood per rinunciare, dunque, a tutti quei benefici che il periodo dell’Avvento apporta al nostro benessere.

Ed è proprio ai Grinch del mondo che ci rivolgiamo oggi, e non solo, per raccontare perché fare un viaggio in tutte quelle destinazioni che si sono appropriate dello spirito delle feste è davvero un’ottima idea.

Il primo a parlare dell’effetto benefico delle luci colorate e scintillanti del Natale fu Edward Johnson, socio in affari di Thomas Edison. L’imprenditore americano aveva già compreso tutto il potere gioioso dell’illuminazione festiva confermato poi, più di recente, dagli esperti dell’Adelphi University di New York. Secondo Deborah Serani, psicologa e autrice dello studio, il Natale ci rende felici perché ci allontana dalla solita routine e da quella quotidianità che spesso ci annoia.

Inoltre, le decorazioni che abbigliano a festa le strade, i quartieri e le case, aumentano il livello di dopamina, l’ormone legato al benessere e alla felicità. Una spiegazione, in questo senso, è data anche dalla cromoterapia, la terapia dei colori, che apporta numerosi benefici: aumenta le energie, incrementa il benessere e allontana lo stress.

Secondo la psicologa, inoltre, il Natale porterebbe con sé tutta la meraviglia dei ricordi del passato. Sostanzialmente ci fa tornare bambini e ci restituisce la gioia, la spensieratezza e l’incanto che abbiamo perso crescendo.

Non è tutto però perché secondo uno studio pubblicato su Scienze Direct, l’atmosfera natalizia ci rende più amichevoli, gentili e accoglienti nei confronti degli altri. Quindi sì, è proprio vero che a Natale siamo tutti più buoni.

Perché dovresti viaggiare a Natale e durante il periodo dell’Avvento

Se a tutto quello che abbiamo detto fino a questo momento, aggiungiamo anche il fatto che il viaggio è considerato un vero e proprio toccasana per il corpo e per la mente, è facile intuire perché viaggiare a Natale ci rende felici.

I luoghi da raggiungere, già a partire dalla fine di novembre, sono tantissimi. Ci sono le capitali europee, quelle che ospitano mercatini di Natale celebri, contemporanei o antichissimi. Ci sono gli alberi sfavillanti e maestosi che dominano le piazze e i quartieri della città e che sono incorniciati da decorazioni di ogni genere. E poi i castelli che si addobbano a festa, i borghi che si trasformano in presepi viventi ed eventi ed esperienze tutte da vivere e da condividere.

Insomma, viaggiare a Natale ci rende davvero felici. Non vi resta che scegliere la vostra prossima destinazione e fare il pieno di luci, colori e magia.