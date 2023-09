Questo hotel è stato trasformato nella più grande escape room al mondo

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: iStock Ecco dove si trova la più grande escape room del mondo

Indossare i panni di una spia per scovare i segreti di nemici e rivali, trovare la via di fuga da una stanza che sembra non avere uscita, raccogliere tutti gli indizi su una mappa per arrivare al tesoro: queste sono solo alcune delle situazioni che tutti gli appassionati di escape room hanno già vissuto, o si preparano a vivere. Sì perché lo scopo di questo gioco, che negli ultimi anni ha raccolto il consenso di tantissime persone nel nostro Paese e non solo, è proprio quello risolvere rompicapo, enigmi e indovinelli per compiere una missione a tempo con l’aiuto di una squadra, di amici e familiari.

Questi escape game, che variano per temi, situazioni e obiettivi – alcuni dei quali anche molto spaventosi – si sono trasformati in un’attività molto apprezzata da vivere e condividere nel weekend e più in generale nel tempo libero. Ma possono diventare anche un’attrazione turistica che vi porterà dall’altra parte del mondo.

In Florida, non lontano dagli Universal Studio, l’Hilton di Orlando ha trasformato il suo hotel nella più grande escape room del mondo. L’obiettivo? Indossare i panni di una spia per svelare un enorme segreto che si nasconde all’interno del resort.

Un segreto da scoprire in Florida

Il nostro viaggio di oggi ci conduce in Florida e più precisamente a Orlando, la città dei parchi a tema dove l’immaginazione diventa realtà. Tra universi magici e mondi cinematografici che prendono vita a ogni passo compiuto, gli avventurieri che giungono fin qui possono sperimentare in prima persona tutta una serie di esperienze incredibili, da vivere e condividere con la famiglia e con gli amici.

Tra queste c’è anche quella che si snoda tra i 19 piani dell’Hilton di Orlando. La struttura ricettiva situata al 6001 di Destination Pkwy, non lontano dagli Universal Studios, è stata trasformata in una gigantesca escape room, la più grande di tutto il mondo. Ad attendere gli ospiti ci saranno sfide incredibili, indizi complessi ed enigmi indecifrabili, tutto condito da tanto mistero e dalla realtà aumentata. Non si tratta di una vera e propria via di fuga: l’obiettivo non è quello di evadere dall’hotel, ma di svelare un segreto che in questo si nasconde.

Orlando: la più grande escape room del mondo

Se siete amanti dei rompicapo e dei giochi survival, allora, non potete assolutamente perdervi l’esperienza offerta dall’hotel Hilton di Orlando. Fino al 31 dicembre 2023, infatti, sarà possibile prendere parte alla più grande escape room di sempre a tema spionaggio.

L’avventura comincia nel momento esatto in cui gli ospiti effettuano il check in. Questi riceveranno un fascicolo con un QR code per accedere a tutta una serie di documenti che serviranno per completare la missione. Il gioco può essere completato anche in più giorni, o comunque per tutta la durata del soggiorno.

I giocatori dovranno setacciare i 19 piani della struttura ricettiva, gli ambienti interni e quelli esterni tra indizi, rompicapo e sfide inedite, per trovare la base segreta di una spia che ha soggiornato all’interno del resort e che, proprio lì da qualche parte ha nascosto la soluzione dell’enigma.