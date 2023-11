Esiste un hotel che ti permette di vivere come Barbie

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: rand Hyatt Hotel Barbie Ultimate Staycation: l'esperienza per i fan di Barbie

La “Barbie mania” è molto più di un fenomeno destinato a esaurirsi nel giro di poco tempo. Lo sanno bene le vecchie generazioni che proprio insieme alla bambola più celebre e iconica del mondo hanno costruito i ricordi più belli dell’infanzia. E lo sanno anche tutti coloro che, negli ultimi mesi, hanno scelto di affrontare viaggi inediti e straordinari per raggiungere tutte quelle destinazioni rosa che consentono di vivere una favola che porta il nome di Barbie.

Parchi tematizzati, città rosa e hotel da sogno: questi sono solo alcuni dei luoghi che viaggiatori di ogni età hanno raggiunto nell’ultimo periodo per vivere e condividere esperienze inedite e incredibili. E se ancora non avete fatto incetta di queste, allora, vi farà piacere sapere che c’è un altro indirizzo imperdibile da segnare in agenda e da raggiungere al più presto.

Sì perché a Kuala Lumpur, capitale della Malesia, esiste la Barbie Ultimate Staycation, un’esperienza incredibile e favolistica messa a disposizione dell’hotel Grand Hyatt, che consentirà alle persone di ogni età di vivere come Barbie. Ecco come.

Barbie Ultimate Staycation: l’esperienza da sogno per grandi e bambini

Per vivere quella che è una delle esperienze più suggestive di sempre dobbiamo recarci dall’altra parte del mondo. Ma il viaggio, ve lo assicuriamo, vale ogni chilometro percorso in volo. Ci troviamo a Kuala Lumpur, al cospetto della grande e affascinante capitale della Malesia. Una città moderna caratterizzata da uno skyline unico fatto di grattacieli e di torri altissime, ma anche di architetture e monumenti che testimoniano il passato coloniale come la stazione ferroviaria e il Palazzo del Sultano.

Se avete in mente di raggiungere la capitale della Malesia per una vacanza diversa dalle solite, allora dovete scegliere un alloggio altrettanto insolito capace di rendere il viaggio davvero straordinario. Noi abbiamo l’indirizzo giusto per voi.

Si tratta del Grand Hyatt Hotel, una struttura ricettiva che si trova nel cuore della città e che ha messo a punto l’esperienza Barbie Ultimate Staycation. Il nome stesso è un preludio all’avventura che si andrà a vivere: qui, grandi e bambini, possono sperimentare in prima persona lo stile di vita di Barbie per tutto il tempo che vogliono.

Benvenuti a Barbie World

Per onorare e celebrare la bambola più famosa di tutti i tempi, nonché icona mondiale e testimone dei cambiamenti sociali, il Grand Hyatt Hotel di Kuala Lumpur ha pensato bene di mettere appunto un’esperienza davvero insolita che prende il nome di Barbie Ultimate Staycation. Grazie a questa i fan di Barbie di tutte le età avranno la possibilità di immergersi completamente in un mondo rosa che passe per le stanze e le suite, per il ristorante e il bar, e per tutta una serie di avventure a tema.

A disposizione degli ospiti ci sono 14 camere in total pink che imitano, in tutto e per tutto, il fantastico mondo di Barbie. L’offerta si divide tra Barbie Rooms e Barbie Suites, rispettivamente di 47 e 105 metri quadri. Tutte le sistemazioni sono situate al 33esimo piano dell’hotel e offrono una vista mozzafiato sul suggestivo paesaggio urbano.

Completano l’offerta tutta una serie di esperienze a tema Barbie che i viaggiatori di ogni età potranno scoprire all’arrivo. Non manca, ovviamente, un menu speciale a tema Barbie da gustare all’interno del ristorante della struttura.