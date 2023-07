Puoi sentirti una Barbie a Palm Springs alloggiando in questo motel tutto rosa

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: Ufficio Stampa Visit California Trixie Motel

Con l’uscita dell’attesissimo film di Greta Gerwig è esplosa la Barbiemania: molto più di una tendenza, ma un vero e proprio fenomeno culturale che ha già conquistato ogni aspetto della nostra quotidianità. Il pink mood, infatti, è entrato nelle nostre case, nell’arredamento e negli armadi e si prepara a influenzare anche i nostri viaggi.

Vi abbiamo già parlato delle destinazioni più rosa del mondo, ma qualora non ne aveste ancora abbastanza, siamo qui per segnalarvi un altro imperdibile indirizzo che vi permetterà di vivere un’esperienza davvero unica: sentirsi una Barbie a Palm Spring alloggiando in un motel extra pink.

Dentro l’hotel più rosa del mondo

Il nostro viaggio di oggi ci conduce in uno dei luoghi più affascinanti del sud della California. Ci troviamo a Palm Springs, la città situata nel deserto del Sonora, celebre per la sua atmosfera rilassata, per le terme e per gli hotel eleganti, per i centri benessere e i campi da golf. Le cose da fare qui sono tantissime: immancabili le passeggiate tra gli edifici moderni e le vie dello shopping tra le quali spicca Palm Canyon Drive, la strada più iconica della città che ospita boutique vintage, botteghe di artigianato, negozi di design e ristoranti di lusso.

Una località, questa, che col tempo è entrata nel cuore di moltissimi viaggiatori e non solo. Leonardo DiCaprio, Kris Jenner, Kurt Russell hanno scelto di vivere qui, prima di loro anche Frank Sinatra e Marilyn Monroe lo avevano fatto, non potendo resistere al fascino sprigionato dalla città delle palme.

I motivi per inserire Palm Springs in un’itinerario di viaggio volto a scoprire il sud della California sono tantissimi. E a questi se ne aggiunge un altro che vi permetterà di vivere un’esperienza davvero al di fuori dell’ordinario. In città, infatti, esiste una struttura ricettiva davvero speciale: il motel più rosa del mondo. Situato al 210 di W Stevens Road, questo alloggio vi trasporterà direttamente nel fantastico mondo di Barbie.

Puoi sentirti una Barbie a Palm Spring

I motivi per organizzare un viaggio a Palm Springs sono tanti: questa oasi californiana, infatti, è un vero rifugio che si contrappone al caos e allo stress che regna nelle grandi metropoli. La sua atmosfera rilassata, e quel mood da eterna vacanza, sono un invito a trascorrere le giornate in totale relax e spensieratezza.

Ed è proprio qui, nella città che non ha il mare ma che evoca tutte le sue suggestioni, che è stato realizzato un hotel total pink dedicato a tutti coloro che sognano di vivere un sogno rosa. Stiamo parlando del Trixie Motel, un vero e proprio must see per chi arriva da queste parti. Se vi sembra di averlo già visto o sentito non vi sbagliate. La struttura, che è stata progettata dalla leggendaria drag queen Trixie Mattel, è stata protagonista della omonima serie televisiva di HGTV.

Il motel è un vero e proprio paradiso rosa che celebra questo colore e tutte le sue sfumature: arredamenti, oggetti di design, tappezzerie, pareti e pavimenti. Tutto sposa perfettamente la tendenza incalzante del Barbiecore.

Il Trixie Motel offre sette sistemazioni a tema, completamente personalizzate, e tutte accomunate dalla medesima nuance. Ovviamente non manca una splendida piscina total pink nella quale rilassarsi sorseggiando un cocktail. E allora sì che potrete sentirvi a Barbieland.