Viaggiare. A chi non piace? Prenotare i biglietti, pianificare i percorsi, preparare la valigia e poi iniziare l'avventura. Viaggiamo per collezionare esperienze e momenti indimenticabili ma anche per sentirci nuovamente felici e " leggeri " dopo mesi di stress e angoscia quotidiani.: una medicina per tutti i mali, che non riguardano soltanto la mente ma anche l'anima e il corpo.