Dimmi che monumento preferisci e ti dirò quanto sei aperto di mente

Scegli uno dei monumenti in foto e scopri quanto sei aperto di mente

Dimmi dove vai e ti dirò chi sei. E anche quanto è aperta la tua mente. Ciascuno di questi monumenti è associato ad una particolare visione della vita: scegline uno e scopri la tua.

Viaggiare alla scoperta di nuove culture e tradizioni apre la mente, si sa, ma non tutti i viaggiatori possono vantare lo stesso approccio libero e anticonvenzionale alla vita: alcuni sono in parte frenati dall’educazione ricevuta, e hanno ancora qualche tabù (seppur nascosto). Altri, invece, sono riusciti a liberarsi di ogni genere di pregiudizio e preconcetto, e vivono con totale apertura le avventure che si prospettano dinanzi a loro. E tu, che tipo di mentalità hai? Scegli uno dei monumenti della foto, e scoprilo con questo test.

Se hai scelto il monumento 1, “Altare della patria”

La strada davanti a te è ancora lunga: hai una mentalità poco aperta, sei ancora vittima delle convenzioni sociali e poco propenso a confrontarti con persone e situazioni lontane da te. Dovresti sforzarti di aprirti un po’ di più e guardare il mondo con occhi diversi. Spingerti in un viaggio verso mete lontane potrebbe aiutarti.

Se hai scelto il monumento 2, “Cristo redentore”

Hai solo bisogno di una piccola spinta, ma di base sei una persona pronta ad adattarsi a nuove situazioni e avventure. Su alcuni argomenti, però, sei piuttosto chiuso, e non ammetti visioni alternative alla tua. Chissà che fare un salto proprio a Rio de Janeiro non ti faccia bene.

Se hai scelto il monumento 3, “David di Michelangelo”

Il Rinascimento è stata un’epoca di grandi progressi ed apertura mentale, e rappresenta moltissimo la tua personalità. Sei una persona estremamente curiosa ed affascinata da tutto ciò che ti circonda, ma qualche volta anche tu hai potresti avere qualche piccolo tentennamento prima di metterti in gioco. Nulla di grave: basta qualche minuto, e sei già in pista, pronto per nuove avventure. Possibilmente on the road.

Se hai scelto il monumento 4, “La statua della libertà”

Magari fossero tutti come te, sempre pronti a guardare il mondo come una tavoletta bianca su cui scrivere ogni giorno una storia nuova. Come il monumento che hai scelto, sei una persona totalmente “libera“, da pregiudizi e schemi mentali. Sei un viaggiatore nato, e non c’è posto del mondo in cui non ti sentiresti a casa.