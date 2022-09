Se sei un amante della moda questi sono gli alloggi perfetti per te

Fonte: Airbnb Press Room Chalet Vintage, Martisberg. Svizzera

I viaggi che intraprendiamo, giorno dopo giorno, sono sempre più influenzati dall’esigenza personale di vivere esperienze uniche e indelebili. E sono proprio queste a spingerci a organizzare avventure, vicine o lontane, destinate a farci innamorare del mondo che abitiamo e delle sue meraviglie.

Ma il turismo esperienziale che tanto andiamo cercando, non passa più solo per la scelta della destinazione, ma anche e soprattutto per gli alloggi. Oltre alle più tradizionali strutture ricettive, infatti, possiamo scegliere di pernottare all’interno di edifici capaci di definire il nostro stesso viaggio. Ne sono un esempio le case sugli alberi, i lodge nella foresta, le suite sottomarine e poi, ancora, le case dalle forme bizzarre e favolistiche.

Ma se è la vista il senso che più desiderate appagare durante una vacanza in giro per il mondo, allora non potete perdervi questi alloggi incredibili prenotabili su Airbnb e destinati proprio agli amanti del design e del fashion.

Dimmi che stile sei e ti dirò quale alloggio prenotare

Dimmi che stile sei e ti dirò quale alloggio prenotare: è un po’ questa la scommessa di Airbnb che in occasione del fashion month, e del susseguirsi delle varie settimane della moda in giro per il mondo, ha stilato una lista delle migliori soluzioni di soggiorno dove lo stile è assoluto protagonista.

C’è un po’ di tutto: dalla casa minimal, a quella dall’arredamento vintage, passando per lo stile pop e quello super glamour. Tra le tante proposte di Airbnb ne abbiamo selezionate alcune da prenotare adesso per un viaggio indimenticabile all’insegna della bellezza, della moda e del design.

Per vivere un’avventura a vostra immagine e somiglianza non avrete bisogno di andare dall’altra parte del mondo perché tra gli alloggi fashion proposti da Airbnb ce ne sono due che si trovano in Italia. Ecco i nostri preferiti.

Una casa “pop” in provincia di Lecce

Se è un’esperienza all’insegna dei colori e dello stile, che volete vivere, allora c’è solo un alloggio che dovete prenotare, ed è la casa pop situata in provincia di Lecce. Ci troviamo a Casamassella, l’unica frazione del comune di Uggiano la Chiesa, un luogo abitato da meno di 1000 persone dove vivere una vacanza a ritmo slow.

Questo appartamento in stile Pop Art è caratterizzato da tutta una serie di elementi d’arredo giocosi e colorati scelti e creati da artigiani salentini e giovani artisti. Impossibile non scattarsi un selfie all’interno di questa dimora.

Fonte: Airbnb Press Room

Lo chalet “vintage” nel Canton Vallese

Se è un’esperienza di altri tempi che vorreste vivere, lo chalet nel Canton Vallese (che vedete nella foto di apertura) esaudirà tutti i vostri desideri. Situato appena fuori dal villaggio svizzero di Martisberg, un abitato solitario e silenzioso dove vivono appena 19 anime, questo alloggio straordinario rappresenta tutto ciò che gli amanti dello stile vintage possono desiderare.

L’ambiente caldo e accogliente, con gli arredamenti d’epoca, fa da sfondo a un’esperienza di viaggio all’insegna del relax e della natura. Completa l’avventura la vicinanza dell’alloggio al comprensorio sciistico di Aletsch Arena.

La casa glam nel cuore di Roma

Divani e sedie in velluto, pattern geometrici ispirati all’iconico design Versace e tantissimo oro: è questa la vacanza di lusso che tutti desideriamo fare almeno una volta nella vita. Un’esperienza che passa per lo splendido alloggio in stile glamour situato nel cuore della capitale.

A pochi passi da Piazza di Spagna, sulla cima di Trinità dei Monti, questo alloggio extra lusso garantisce un pernottamento unico. Completa l’offerta anche una jacuzzi emozionale.