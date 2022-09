Puoi dormire sotto l’acqua, insieme ai pesci, in una stanza in fondo al mare

Fonte: Justin Nichola The Muraka, la stanza sottomarina del Conrad Maldives Rangali Island

Esistono alcune esperienze che sono così incredibili, meravigliose e uniche che non sembrano reali. Sono le stesse che appartengono ai nostri sogni e ai desideri più reconditi, lì dove le conserviamo in attesa di poterle vivere.

Ma a volte, anche i sogni più straordinari possono essere realizzati, sopratutto quando qualcuno ci mette a disposizione tutti gli strumenti per farlo. E questo è proprio quello che ha fatto quel resort di lusso immerso nel cuore delle Maldive che ha scelto di trasformare i desideri dei viaggiatori in una realtà superlativa.

Perché è proprio qui, tra le acque cristalline e turchesi dell’oceano, che è possibile vivere un’esperienza unica nel suo genere, quella di dormire in una stanza in fondo al mare in compagnia di migliaia di pesci a cinque metri di profondità sotto l’acqua.

Maldive: l’esperienza immersiva nell’oceano

Organizzare un viaggio alle Maldive è sempre un’ottima idea. Lo è perché questo Paese tropicale dell’Oceano Indiano, composto da 26 atolli e oltre 1000 isole coralline, assomiglia per forme e colori a un vero e proprio paradiso terrestre.

Le spiagge bianche e dorate, le acque azzurre e turchesi che bagnano la sabbia, e poi, ancora, lunghissime e straordinarie barriere di corallo, attirano qui ogni anno amanti della natura e migliaia di viaggiatori che vogliono toccare la grande bellezza che appartiene al mondo che abitiamo.

Ed è chiaro che un viaggio alle Maldive rappresenta un sogno già realizzato, eppure c’è un’esperienza da vivere qui che può davvero trasformarsi in un ricordo indelebile e straordinario.

Sull’isola di Rangali, nell’atollo di Ari, esiste un resort di lusso che ha pensato bene di offrire ai suoi ospiti quella che è, probabilmente, l’avventura più bella di una vita intera. È qui, infatti, che è possibile soggiornare all’interno di una suite immersa nell’oceano.

A realizzarla è stato il Conrad Maldives Rangali Island, un resort extra lusso che appartiene al gruppo Hilton Hotels che ha creato quella che è la prima residenza al mondo per viaggiatori a cinque metri di profondità sotto l’acqua.

L’alloggio, che è collegato al grande resort da un pontile a sfioro sull’acqua, è distribuito su due livelli, uno fuori e uno dentro il mare. Il design moderno completa l’offerta esclusiva, ma sono le grandi vetrate che caratterizzano la zona inferiore della residenza a rendere l’esperienza straordinaria. Perché è qui che si può dormire in mezzo ai pesci e a tutte le creature che popolano i fondali dell’oceano.

Una stanza in fondo al mare

È un’esperienza di lusso quella che si vive all’interno di Muraka, la stanza in fondo al mare del resort Conrad Maldives Rangali Island. Il nome dell’alloggio, che nella lingua Dhivehi significa corallo, è un omaggio a tutte le meraviglie che si trovano sotto il mare.

Tutti gli ospiti che prenotano la residenza sottomarina hanno a disposizione un maggiordomo personale h24, oltre a uno chef e a un istruttore di fitness. Il piano inferiore, che si snoda su una superficie di circa centro metri quadrati, include una camera da letto, un bagno e un soggiorno. Tutta la struttura è caratterizzata da ampie vetrate che permettono l’osservazione diretta ed esclusiva al mondo sottomarino. Al piano di sopra, invece, si trovano altre due camere da letto, un soggiorno, un bar e una palestra. Non manca neanche una piscina a sfioro sull’oceano dalla quale ammirare una vista superlativa.

Il costo dell’esperienza ammonta a circa 50000 dollari a notte, ma crediamo possa valerne la pena, visto che si ha la possibilità di addormentarsi nell’oceano e risvegliarsi tra le creature che popolano quelle acque.

Ma non è tutto perché all’interno del resort, è possibile anche pranzare e cenare in fondo al mare. Il Conrad Maldives Rangali Island, infatti, ha inaugurato anche Ithaa, un ristorante sottomarino con ampie finestre che affacciano direttamente sulla barriera corallina. Fermatevi a osservare tutto ciò che vi circonda: la vista da qui è spettacolare.