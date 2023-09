Isole Gili, per un pieno di meraviglie

Appassionata di storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Spiagge bianchissime, acque cristalline e una natura incontaminata: le isole Gili sono veri e propri paradisi da visitare assolutamente. Si trovano a poca distanza da quell’incantevole isola di Bali che ormai da anni è presa d’assalto dai turisti, e fanno parte di un piccolo arcipelago indonesiano che racchiude una tale varietà di paesaggi da lasciare tutti stupiti. Perché scegliere questa come meta per le prossime vacanze? Scopriamolo insieme.

Dove si trovano le isole Gili

L’arcipelago delle isole Gili è situato a poca distanza da Lombok: non è molto lontano da Bali, una delle principali destinazioni turistiche degli ultimi anni. Sebbene queste isolette non siano affatto sconosciute ai vacanzieri, è ancora possibile trovare qualche angolino di pace e vivere un’esperienza autentica, senza dover sgomitare tra la folla. Meglio ancora se si sceglie di andare fuori stagione, quando le temperature sono leggermente più fresche e la presenza di turisti decisamente inferiore. Le isole Gili, che hanno un clima tropicale, offrono la loro veste migliore tra aprile e novembre, quando le precipitazioni sono scarse.

Raggiungere l’arcipelago non è difficile: i collegamenti sono numerosi e frequenti, anche se non sempre affidabilissimi in fatto di puntualità. Dall’Italia, occorre dapprima arrivare all’aeroporto di Bali e quindi imbarcarsi su uno dei tanti traghetti che conduce alle isole Gili. In alternativa, si può scegliere lo scalo di Lombok e da qui, una volta raggiunta la costa nord-occidentale, attraversare i pochi chilometri di mare che separano la grande isola indonesiana dall’arcipelago – chi lo desidera, può anche optare per un mezzo privato a noleggio.

Isole Gili, quali sono

Le isole Gili sono tre, e ciascuna ha un proprio carattere che la distingue dalle altre: ecco perché è importante scegliere con attenzione la meta delle proprie vacanze. La più grande, nonché la più distante dalle coste di Lombok, è Gili Trawangan. È molto popolare tra i turisti, per via della sua atmosfera vivace e le tante attività che vengono proposte. Per questo motivo viene consigliata ai più giovani e a chi viaggia in compagnia degli amici, alla ricerca di divertimento. Oltre a spiagge paradisiache, l’isola è affollata di bar e ristoranti, ma anche di negozi e di scuole di immersione – i suoi fondali sono da sogno.

La più piccola dell’arcipelago è invece Gili Meno, tranquilla e autentica: qui non sono ammessi mezzi di trasporto che non siano bici o calessi, quindi si può vivere una vacanza in completo relax, staccandosi completamente dal resto del mondo. Molto amata dagli innamorati, è la meta ideale per un viaggio di nozze all’insegna della riservatezza e della privacy. I panorami sono meravigliosi, con spiagge candide e palme da cocco, e i turisti non possono andarsene senza aver fatto visita al piccolo lago salato che si trova proprio nel cuore dell’isola.

Infine, c’è Gili Air: è la più vicina a Lombok, e mescola in sé le caratteristiche delle altre due isole. Riesce infatti a racchiudere sia il volto più vivace e festaiolo che quello più romantico e rilassato, per soddisfare davvero ogni esigenza dei propri turisti. Impossibile non sentirsi a proprio agio in questo paradiso terrestre: ci si può tuffare in acque cristalline e fare snorkeling, trascorrere ore sotto il sole in totale relax, girare per negozi o concedersi una giornata alla spa. E al tramonto, un aperitivo con vista mare è proprio ciò che ci vuole per concludere in bellezza.