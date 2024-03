Giornata della Felicità: i luoghi che mettono il buonumore

Sapevate che il 20 marzo ricorre la Giornata Internazionale della Felicità? È un appuntamento simbolico, che cade proprio in occasione dell’equinozio di primavera, segnando così la fine dell’inverno e l’inizio della bella stagione: non è certo un caso, visto che la rinascita della natura è da sempre legata al benessere psicofisico. In questi giorni di primavera, dunque, possiamo approfittare di un sole splendente per regalarci un’avventura alla ricerca della felicità. Scopriamo quali sono i luoghi dove ritrovare il buonumore e la serenità.

I luoghi del buonumore nel mondo

Si dice che la felicità stia nelle piccole cose, e in effetti basta un profumo particolare o un colore sgargiante a riaccendere in noi la voglia di vivere e di divertirci. Ecco, la parola chiave potrebbe essere proprio “divertimento”, e la Spagna è la meta ideale per farne il pieno: dalle sue incantevoli città d’arte al fascino incredibilmente selvaggio della Costa Brava, dove poter assaporare già qualche piccolo scampolo di quell’estate che deve ancora arrivare.

E a proposito di spiagge paradisiache, per molti il simbolo della felicità è un’amaca che dondola leggermente all’ombra di qualche palma, con vista strepitosa su un mare cristallino: Bali sembra essere il luogo ideale dove vivere questo sogno, una vera oasi tropicale tutta da scoprire. Pensate che possa ormai essere troppo affollata? Allora non vi resta che dirigervi nelle vicine (e leggermente meno conosciute) isole Gili, che vantano una bellezza molto simile.

Felicità fa rima con libertà. E non c’è sicuramente niente di meglio che un viaggio on the road per assaporare entrambe: gli Stati Uniti sono la patria delle lunghe e infinite autostrade, le quali attraversano paesaggi incantevoli che non stancano mai. Dalla celebre Route 66 agli itinerari della West Coast, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Armatevi di auto e macchina fotografica per un’avventura indimenticabile.

Infine, potete andare alla scoperta dell’isola della longevità: si tratta di Ikaria, bellissima oasi greca situata nel mar Egeo che conta poco più di 8mila abitanti. È considerata una delle principali blue zone al mondo, ovvero un luogo in cui ci si dimentica quasi del mortal destino dell’uomo. L’aria pulita, uno stile di vita salutare e probabilmente proprio un pizzico di felicità in più hanno fatto sì che i residenti dell’isola riescano a guadagnare qualche anno di vita rispetto a quella che è la media europea.

In Italia, alla ricerca della felicità

Naturalmente, non c’è bisogno di andare troppo lontano per ritrovare il buonumore. Potete immergervi nella natura per riscoprire la bellezza delle piccole cose: il Parco Giardino Sigurtà è un’oasi naturalistica situata a Valeggio sul Mincio, ed è considerato uno dei parchi più belli d’Europa. In primavera, è un vero tripudio di colori. Qui si possono ammirare alcune splendide fioriture, come quella – attesissima – dei tulipani.

Avete mai sentito parlare del Museo della Felicità? Il più famoso si trova a Copenhagen, patria della filosofia hygge (che riguarda proprio tutto ciò che fa stare bene). Ma ce n’è uno anche in Italia, e più precisamente nella graziosa cittadina di Carpi: si tratta di un progetto che coinvolge l’intera comunità. Le sue sale raccolgono un’esposizione di oggetti e foto che dovrebbero rappresentare la felicità per ciascuno di noi, e che raccontano storie in grado di strapparci un sorriso.

Infine, ecco qualche spiaggia tutta italiana: per chi fosse alla ricerca di un luogo bellissimo e caldo anche in primavera, il Salento offre davvero un’ampia scelta. Meta felice per eccellenza, racchiude oasi meravigliose e tanto buon cibo, oltre ad un’accoglienza calorosa per tutti i turisti.