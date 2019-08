Il paradiso delle Isole Gili: nel cuore dell’Indonesia

editato in: da

Come si fa a immaginare isole che spiccano per bellezza in mezzo a migliaia di altre?

Quando si parla delle Isole Gili è di questo che parliamo, di isole che si distinguono tra migliaia di altre isole.

L’Indonesia è infatti composta da oltre 18.000 isole, più e meno grandi, che ricoprono quell’enorme fetta di mare fra la fine dell’Asia e l’Australia.

Fra di loro si distinguono grazie alla loro originalità; noi stessi ne abbiamo attraversate parecchie nel corso di in un viaggio durato diversi mesi, durante il quale abbiamo esplorato le Gili individualmente. Vi possiamo confermare che sono veramente bellissime e varie.

In particolar modo le piccole Gili si staccano dal nord-ovest di Lombok, creando tre piccoli paradisi che a oggi offrono turismo, relax, natura e tanta bellezza; è qui che vi portiamo con questo video dal mood decisamente estivo perché incredibile a dirsi, alle Isole Gili l’estate rimane nell’aria più a lungo di quanto possiamo immaginare.

La stessa parola “Gili” in effetti in Indonesiano significa proprio “piccola isola” per cui già dal nome fa pensare a qualcosa di veramente raccolto, cosa che è vicinissima alla realtà. Quando ci siamo messi in sella ad una bici a Gili Trawangan, la maggiore delle tre, abbiamo percorso l’intera isola, tagliando anche l’interno, in circa due ore.

Immaginate la grandezza di Gili Air, dai ritmi più tranquilli della precedente, per poi finire alla piccolissima Meno, quella che guarda caso ha “meno” delle altre in termini di pub, ristoranti e divertimento, ma è quella che offre di più dal punto di vista naturalistico e soprattutto relax.

Secondo noi sono uno di quei luoghi che almeno una volta vanno scoperti, assaporati, goduti.

Visiterete le Isole Gili?

Buon viaggio da Francesco&Veronica