Milano è una città dinamica e ricca di stimoli, una meta del turismo internazionale che conquista tutti. Altrettanto affascinanti sono i dintorni del capoluogo lombardo, ideali per chi desidera trascorrere un weekend rigenerante e andare alla scoperta di borghi ricchi di tesori, avventurarsi in escursioni o pedalate nella natura, fermarsi a esplorare sapori e profumi tipici del territorio. Ecco alcune gite fuori porta a cinque minuti da Milano perfetti per ogni tipo di viaggiatore.

Villa Reale di Monza, gioiello architettonico ricco di storia

A due passi da Milano ci si può regalare una visita alla Reggia di Monza, che permette di scoprire la splendida Villa Reale di Monza con il suo Roseto, i Giardini Reali e il vastissimo Parco di Monza. Un complesso di inestimabile valore paesaggistico, storico, monumentale e architettonico, che offre ai visitatori possibilità di svago e tour culturali tra splendide architetture e un incantevole patrimonio verde.

Costruita tra il 1777 e il 1780 per volontà dell’imperatrice Maria Teresa d’Austria, che volle farne residenza estiva per il figlio Ferdinando, la Villa Reale riprende il modello delle ville lombarde. Nelle sale sontuose dell’edificio progettato dall’architetto Giuseppe Piermarini, in stile neoclassico, con pianta a “U”, si ammirano pavimenti in marmo e a parquet, fastose decorazioni in stucco e ad affresco, boiseries e gli eleganti arredi storici degli appartamenti privati dei sovrani Umberto I e Margherita di Savoia e di molte delle oltre 700 stanze della Villa. Attorno allo scenografico edificio si estendono i meravigliosi Giardini Reali, realizzati a fine Settecento, che costituiscono uno dei primi esempi di giardino “all’inglese” del Nord Italia, con arredi storici ed essenze di pregio.

Gorgonzola, la città del famoso formaggio erborinato

Un’altra cittadina a pochi passi da Milano, ideale per una gita fuori porta, è Gorgonzola. Patria dell’omonimo formaggio DOP, nonostante le sue piccole dimensioni è tanto peculiare da essere stata citata in diverse opere, tra cui il componimento “Il giorno” del poeta Giuseppe Parini, nonché nel XVI capitolo de “I promessi sposi” di Alessandro Manzoni.

Situata a nord-est del capoluogo lombardo, nel territorio della Martesana con il suo naviglio che disegna itinerari lungo splendidi paesaggi e scorci, è ricca di attrazioni, come la Villa Sola Busca Cabiati, dimora del duca Gabrio Serbelloni, e la Chiesa dei Santi Gervaso e Protasio, di gusto neoclassico, costruita a partire dal 1806 sui resti di una chiesetta paleo-cristiana.

Nel sotterraneo di Palazzo Serbelloni si possono ancora visitare i loculi in cui anticamente si terminava la stagionatura del gorgonzola per consentire la formazione della crosta esterna, grazie alla ventilazione garantita da finestre a bocca di lupo. Ogni anno, nel mese di aprile, si svolge la Sagra del Gorgonzola, seguita dalla Fiera di Santa Caterina a novembre.

Morimondo, con la splendida abbazia cistercense

L’abbazia cistercense di Morimondo è la meta perfetta per gli appassionati di storia e di arte lombarda, a pochi chilometri da Milano. Fondata nel 1134 da monaci provenienti da Morimond, in Francia, fu la prima abbazia cistercense costruita in Lombardia e, insieme all’abbazia di Chiaravalle, a quella di Viboldone e all’abbazia di Mirasole, rappresenta uno dei più grandiosi esempi di architettura medievale rimasti intatti nel Milanese.

L’intera struttura, sviluppata su quattro piani, comprende la chiesa, il chiostro, la sala capitolare, le celle dei monaci, il refettorio e lo scriptorium, mentre tutto attorno si può vedere il sistema delle Marcite di Morimondo che, nei secoli passati, garantì al complesso un incredibile vantaggio agricolo. Durante i fine settimana, Morimondo, inserito tra i Borghi più Belli d’Italia, è meta di molti milanesi amanti delle passeggiate o delle pedalate nel verde, grazie a numerosi percorsi in mezzo alle campagne fino al fiume e alle piste ciclabili.

Parco del Ticino, gita nel verde

Una gita fuori porta nei dintorni di Milano davvero rigenerante la regala il Parco Lombardo della Valle del Ticino. Primo parco regionale d’Italia, istituito nel 1974 per difendere il fiume e i numerosi ambienti naturali della Valle da industrializzazione e urbanizzazione, offre un paesaggio di grande valore e fascino.

In quest’area ad elevata biodiversità, si spazia tra tantissimi ambienti diversi, cui corrisponde una incredibile varietà di habitat di numerose specie di animali e vegetali. Oltre a riserve e oasi naturalistiche, tra le architetture presenti all’interno del parco vi sono numerosi esempi di castelli e torri di avvistamento, insieme agli edifici di origine monastica, che costituiscono l’ossatura della presenza religiosa nell’area del Ticino.

Gli appassionati di escursioni possono godere di ben 780 Km di itinerari di interesse ambientale, storico e culturale, di cui 122 km lungo le alzaie dei navigli. Imperdibile un viaggio in battello lungo la Linea delle Delizie. Un’occasione per stare nel verde e all’aria aperta, e scoprire la ricchezza degli ambienti naturali a poca distanza dal capoluogo lombardo. (Qui altre 10 gite da fare nei dintorni di Milano)