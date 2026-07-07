Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Il romantico lago di Bled in Slovenia

I Beatles cantavano “All You Need Is Love“. E forse avevano ragione: l’amore è il motore di tutto. È ciò che ci spinge a prenderci cura delle persone a cui teniamo, a ritagliarci del tempo insieme e a trasformare i momenti più semplici in ricordi che dureranno per sempre. E quale occasione migliore dell’estate per farlo?

Dove andare in vacanza ad agosto in coppia? Non è troppo tardi per prenotare e la buona notizia è che ogni posto può diventare speciale quando si è insieme. In Italia e in Europa abbiamo selezionato 7 meraviglie da scoprire ed esplorare spaziando tra borghi in pietra, laghi immersi nel verde e città che sembrano uscite da un quadro.

Varenna, Italia

Se state cercando una fuga romantica da vivere ad agosto, c’è un luogo in Italia che sembra uscito da una favola: il lago di Como. Tra tutti i suoi borghi, Varenna conquista il cuore con la sua atmosfera senza tempo. Camminate mano nella mano lungo la celebre Passeggiata degli Innamorati, lasciandovi avvolgere dalla magia del lago mentre lo sguardo si perde tra Bellagio e Menaggio, sull’altra sponda.

Concedetevi un aperitivo su una terrazza affacciata sull’acqua, brindando ai momenti che contano davvero, e lasciate che la serata continui con una cena romantica a base di pesce nei ristorantini che circondano Villa Monastero. Perché, a volte, la felicità ha il rumore delle onde, il profumo dell’estate e la mano della persona che amate stretta nella vostra.

iStock

Caltagirone, Italia

C’è un motivo per cui questo borgo siciliano è così famoso nel mondo ed è la sua produzione di ceramica. Caltagirone incanta con un trionfo di colore e storia tra chiese barocche e palazzi settecenteschi. Il centro storico è stato dichiarato Patrimonio UNESCO insieme alla Val di Noto e tra i punti più belli da percorrere c’è proprio una scalinata di 142 gradini decorata con maioliche.

Pienza, Italia

Spostiamoci in Val d’Orcia in un posticino che sembra fatto per due: stiamo parlando di Pienza, proprio qui esiste davvero una Via dell’Amore. Forse è solo una strada, oppure un piccolo promemoria che certi luoghi sono capaci di far innamorare, ogni volta, un po’ di più. Il borgo natale di Papa Pio II regala splendidi belvedere dove fermarsi per un bacio e una foto ricordo ed è anche il luogo perfetto che invita a rallentare per dedicarsi un po’ di tempo di qualità. Se siete amanti del formaggio e del buon vino ve ne innamorerete..

Hallstatt, Austria

In Austria c’è un villaggio così piccolo e così affacciato sul lago da sembrare finto. Con le montagne che fanno da cornice, Hallstatt è una meraviglia ed è l’opzione perfetta per chi vuole una vacanza relax immersa nella natura. Adagiato sulle rive di un lago cristallino e abbracciato dalle montagne austriache, questo piccolo villaggio sembra dipinto. Passeggiate mano nella mano tra casette fiabesche, lasciatevi incantare dai riflessi dorati del tramonto sull’acqua e risvegliatevi con la magia dell’alba, quando il silenzio rende tutto ancora più speciale.

Bled, Slovenia

Se cercate una vacanza nella natura in coppia ad agosto Bled è quello che fa per voi: il lago romanticissimo permette varie attività come una gita romantica con una barchetta, visitare il castello da cui si gode una splendida vista e ovviamente fare merenda con una fetta di torta kremna rezina.

Kotor, Montenegro

In Montenegro, tra mura veneziane e montagne che scendono dritte nel mare, Kotor è la sorpresa balcanica di questa lista. Sembra un fiordo, ma è Mediterraneo puro: acqua cristallina, prezzi ancora accessibili rispetto ad altre mete europee, tramonti che colorano la baia di arancio. È il posto giusto per chi cerca il fascino di un paesaggio nordico senza rinunciare al caldo di agosto.

Annecy, Francia

Viene soprannominata “la Venezia delle Alpi” e osservando le immagini di Annecy non è difficile capire perché. Acque limpidissime e vicoli che profumano di formaggio e vino sono il segreto di questo posto. Oltre al centro del borgo è possibile rilassarsi al lago facendo un aperitivo dopo un giro in pedalò.