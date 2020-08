Spiagge e luoghi da non perdere a Porto Torres

editato in: da

A Nord della Sardegna, in provincia di Sassari, bagnata dal mare ma anche solcata dai fiumi, sorge Porto Torres, centro balneare attira-turisti e cittadina di 22mila abitanti. Mare limpido e cristallino, ristoranti e locali notturni si controbilanciano con siti archeologici e ritrovamenti di nuraghi, che danno al villeggiante l’idea di una vacanza completa, che unisce storia, arte a relax e divertimento. Chiese, basiliche e cattedrali popolano la città, insieme ai monumenti, come il bellissimo Ponte Romano, che testimoniano i segni dell’antica civiltà. Le spiagge sono spettacolari e numerose, raggiungibili da lingue di sabbia e lunghe scogliere. Porto Torres è vicino al Parco dell’Asinara e consente anche un contatto rigenerante con la natura, la splendida vegetazione della regione.

Porto Torres: cosa vedere

Non solo spiagge. Porto Torres, Sardegna da scoprire per arricchire se stessi: chi cerca un break dalla vita assolata in costume da bagno e vuole prendersi una pausa per visitare qualcosa di particolare, non ha che l’imbarazzo della scelta. Ecco una serie di punti d’interesse da non perdere.

Basilica di S. Gavino : la costruzione architettonica è spettacolare e costituisce la più grande chiesa romanica di tutta la Sardegna, un luogo che anche i turisti dislocati tra le altre località dell’isola vengono a visitare. L’esterno è incorniciato da due cortili: “atrio Comita” e “atrio Metropoli”. L’interno è strutturato in tre navate sostenute da colonne in granito e marmo rosa;

Spiagge di Porto Torres

Oltre a essere un antico gioiello traboccante di meraviglie e testimonianze dell’età antica, Porto Torres è anche un centro balneabile dei più rinomati. A Nord della Costa Smeralda, vicino alla movida ma in grado di offrire anche ritagli di tranquillità e relax, dà la possibilità di girare diverse spiagge dal fascino naturale.

Spiaggia di Balai : una delle più quotate e amate di Porto Torres; nel cuore del golfo dell’Asinara, presenta una sabbia dorata e una cornice di scogli, in mezzo alla natura. Le acque sono pulite e cristalline e i fondali bassi, caratteristica che rende la spiaggia adatta anche ai più piccoli. Dall’insenatura si scorge la chiesetta di Balai, che dà il nome;

Spiaggia delle Acque Dolci: la spiaggia è di natura artificiale e fatta di sassolini, il mare pulito e pieno di scogli, da cui tuffarsi. È possibile anche ammirare le sorgenti di acqua risorgiva (da qui il nome).

Porto Torres è una località affascinante, dove rilassarsi e scoprire le meraviglie del passato. Con le sue spiagge sassose e sabbiose, la vicinanza con il Parco dell’Asinara e i numerosi siti archeologici, rappresenta la tappa ideale per una vacanza completa, da cui si può tornare sia rigenerati che arricchiti.