Tour nella bellissima Marina di Sorso

Alla scoperta di questo angolo di paradiso in Sardegna, nel Golfo dell'Asinara, per una vacanza adatta a tutti, fra mare e natura all'insegna del divertimento.

Fonte: 123RF Marina di Sorso, Sardegna

Marina di Sorso, situata sulla costa settentrionale della Sardegna, nel Golfo dell’Asinara, è la destinazione ideale per tutti quei visitatori che sono alla ricerca di una combinazione unica di bellezze naturali, cultura e comfort. Scopriamo insieme quali sono i luoghi da visitare a Marina di Sorso, per un tour dell’isola all’insegna di relax in un luogo paradisiaco come la Sardegna, che offre una miriade di esperienze uniche e memorabili.

Le spiagge da sogno di Marina di Sorso

La Sardegna è un’isola, conosciuta a livello mondiale, per le sue spiagge, spenso considerate fra le migliori al mondo e le spiagge di Marina di Sorso non sono da meno. Questo luogo, infatti, è rinomato per le sue splendide spiagge di sabbia fine e dorata, in contrasto con le acque del Mediterraneo di colore turchese, che invita i suoi visitatori a rilassarsi e a nuotare. Tra le spiagge più famose, spicca sicuramente la spiaggia di Platamona, una delle più lunghe e rinomate della zona, che si estende per circa 15 chilometri tra Porto Torres e Sorso, e la spiaggia di Marritza, una perla nascosta della Marina di Sorso, situata in una zona più tranquilla e appartata, luogo ideale per chi desidera un po’ di pace e tranquillità.

Escursioni nella natura a Marina di Sorso

Per gli amanti della natura e delle escursioni, la Sardegna è un posto assolutamente da scoprire, con diversi cammini lungo le coste e nell’entroterra, con la possibilità per gli escursionisti di alloggiare gratis in questa terra così affascinante. Come del resto lo è il territorio che circonda Marina di Sorso, dove è possibile camminare lungo numerosi sentieri che si estendono attraverso la macchia mediterranea ed i boschi circostanti. È possibile avventurarsi in diversi percorsi che condurranno i visitatori alla scoperta di diversi punti panoramici mozzafiato, dove poter godere di una vista sul Golfo dell’Asinara semplicemente spettacolare.

Tra le escursioni più suggestive a Marina di Sorso, sicuramente merita una menzione quella che porta alla Torre di Abbacurrente, un’antica torre di avvistamento risalente al sedicesimo secolo, che ha fatto parte in epoca medievale del sistema di avvistamento e di difesa delle coste sarde.

Cultura a tradizioni nel centro storico di Sorso

La Sardegna, si sa, è una terra ricca di storia e tradizioni, e Sorso non fa eccezione. Il centro storico del paese è un affascinante intreccio di viuzze lastricate, case in pietra in stile tradizionale sardo e chiese antiche, che non può che non far parte di un tour per la scoperta di questo angolo di paradiso. Meritano sicuramente una visita la Chiesa di San Pantaleo, una struttura imponente del diciottesimo secolo che domina il panorama del paese, e la fontana della Billellera, situata nel centro storico e che funge da luogo di ritrovo e punto di riferimento non solo per gli abitanti del luogo, ma anche per i numerosi turisti che visitano la fontana per le sue acque, secondo la leggenda locale, dalle proprietà benefiche.

Per i visitatori che vogliono, invece, scoprire qualcosa in più sulla storia di questa parte della Sardegna, allora si consiglia anche una tour al Museo Etnografico di Sorso. Questa museo ospita una vasta collezione di oggetti che raccontano la vita rurale sarda e le attività artigianali dal passato. Tra gli oggetti esposti, è possibile ammirare diversi utensili agricoli, abiti tradizionali, strumenti musicali e molto altro per scoprire a pieno le tradizioni locali.

I gusti della tradizione sarda di Sorso

Un viaggio in Sardegna non sarebbe completo senza un’immersione nella sua ricca e vasta tradizione enogastronomica. La cucina sarda è un trionfo di sapori autentici e soprattutto genuini e Sorso è in grado di offrire numerose opportunità per gustare piatti deliziosi della tradizione culinaria sarda. Tra le specialità locali, spiccano, ad esempio, il pane carasau, i malloreddus, che sono gnocchetti sardi, conditi con sugo di salsiccia, il porceddu, il famoso maialino da latte arrosto, e le seadas, dei dolci a base di formaggio e miele.

Per un tour enogastronomico che si rispetto, vanno aggiunti anche alcuni vini, tipici della Sardegna, come ad esempio il Vermentino di Gallura, che viene prodotto proprio nella parte settentrionale dell’isola, ma anche il Cannonau, vino tra più antichi d’Italia e che rappresenta forse il vino sardo più conosciuto, e molti altri. Tutti, questi, sapori che riflettono la tradizione vinicola della Sardegna.

Attività per grandi e bambini a Marina di Sorso

Marina di Sorso è una meta ideale anche per le famiglie con bambini. Oltre alle spiagge sicure e ben attrezzate, infatti, la zona offre numerose attività adatte ai più piccoli. È possibile trascorrere una giornata al Parco Acquatico Water Paradise, un vero paradiso per i bambini con piscine, scivoli e diversi giochi d’acqua. Oppure, fare un’escursione in barca per provare ad avvistare i delfini nel Golfo dell’Asinara, per un’esperienza che lascerà, non solo i bambini, a bocca aperta. Per chi, invece, vuole allontanarsi ed esplorare il resto dell’isola con i bambini, è possibile usufruire di diverse attività per tutta la famiglia che la Sardegna ha da offrire.

Per gli appassionati di sporti acquatici ed avventura, invece, Marina di Sorso ha molto da offrire. Qui, infatti, è possibile praticare numerosi sport acquatici, come il windsurf, il kitesurf e la vela, grazie anche alle condizioni ideali del vento e del mare. Gli amanti del diving, invece, troveranno fondali ricchi di flora e fauna marina, perfetti per immersioni indimenticabili in acque uniche come quelle della Sardegna.

Inoltre, la zona è ideale per il trekking, il ciclismo e l’equitazione, con numerosi percorsi che si snodano tra la costa e l’entroterra.

Consigli pratici per visitare Marina di Sorso

Come raggiungere Marina di Sorso?

Grazie alla sua posizione, è possibile raggiungere Marina di Sorso in diversi modi:

In traghetto: è possibile giungere a Marina di Sorso in traghetto, attraverso il porto di Porto Torres, che è il più vicino alla destinazione, ed è raggiungibile da diversi porti italiani, compreso quello di Genova;

In auto: percorrendo le strade principali provenienti da Sassari e da Alghero;

In aereo: atterrando all’aeroporto di Alghero, infatti, sarà possibile raggiungere Marina di Sorso, che dista circa 45 km di distanza, optando per il noleggio auto direttamente sull’isola;

Con i mezzi pubblici: è possibile raggiungere Sassari in treno e poi proseguire da qui in autobus verso Marina di Sorso.

Per visitare Marina di Sorso e godere appieno di tutto quello che questo luogo ha da offrire, è necessario pianificare con attenzione le proprie vacanze. Ad esempio, il periodo migliore per visitare questa parte della Sardegna e godere delle spiagge e delle attività all’aperto è sicuramente l’estate, ma bisogna considerare anche la grande affluenza di turisti. Proprio per questo si potrebbe valutare una vacanza durante la primavera o l’autunno, in modo da godere di un clima comunque mite, ma con luoghi meno affollati.

Per gli spostamenti sull’isola, nel caso in cui si arrivi in aereo o in traghetto, si consiglia sicuramente di noleggiare un’auto nei diversi punti che offrono questo servizio, prenotando il veicolo con largo anticipo in modo da garantirne la disponibilità, soprattutto durante l’alta stagione.

Marina di Sorso è una destinazione che sa conquistare il cuore di chiunque la visiti. Con le sue spiagge da sogno, la ricca cultura e e le antiche tradizioni, oltre che l’eccellente enogastronomia e le numerose attività per tutti i gusti, offre tutto ciò che si può desiderare per una vacanza indimenticabile a nord della Sardegna.