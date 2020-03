Lagune nel mondo: le più incantevoli da scoprire tra primavera e estate

Al mondo esistono luoghi incantevoli dall'atmosfera incredibile e quasi magica. Tra questi, troviamo le lagune, cornici naturali che sanno come sorprendere. Grande bellezza, oasi di pace e di silenzio, paesaggi suggestivi dove la terra incontra il mare aperto: ecco per voi le più affascinanti in assoluto.