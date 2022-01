Le città d’arte più incredibili del Friuli-Venezia Giulia

Il Friuli è la destinazione perfetta per gli amanti dell'arte, terra di frontiera che ha visto il passaggio di culture e tradizioni differenti, scrigno di tesori architettonici nelle sue eleganti città come Udine, (in foto) custode delle opere del Tiepolo, ultimo notevole pittore della scuola veneziana. I suoi intramontabili capolavori si apprezzano nel Palazzo Arcivescovile, nel Duomo e nelle sale della Galleria d'Arte Antica del Castello che domina dall'alto la città.