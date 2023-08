Castelli sui laghi, i più suggestivi al mondo

Il fascino dei laghi si unisce a quello dei favolosi castelli per dare vita a un paesaggio che pare uscito da un dipinto, tra natura e storia. Come non rimanere estasiati, infatti, di fronte al suggestivo Castello di Chillon, che si specchia nelle acque del Lago di Ginevra, arroccato su una roccia? La sua intramontabile bellezza e le sue pregevoli pitture murali del XIV secolo attirano, ogni anno, oltre 400.000 visitatori. (Nella foto Castello di Chillon, Svizzera)