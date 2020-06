I castelli dell’Emilia Romagna, quali visitare quest’estate

L'Emilia Romagna è una regione ricca di rocche, castelli e fortezze, sia in pianura che in collina. Perfetti per una gita culturale, per essere visitati nel periodo estivo, per scoprire l'antica storia di una cittadina o di una famiglia nobiliare. Ecco quali visitare questa estate, per un viaggio unico con tutta la famiglia.