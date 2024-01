Cerchi il caldo? Allora stai lontano da queste città

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: iStock Dolomiti Bellunesi in inverno

Con il suo abbraccio bianco e candido la neve ha già avvolto alcune città d’Italia trasformandole in cartoline d’immensa bellezza. È la magia dell’inverno che continua a stupire e a emozionare tutti gli amanti della stagione fredda.

Chi non teme le basse temperature, infatti, sa bene che è questo il momento perfetto per organizzare nuovi e straordinari viaggi alla scoperta degli spettacoli di Madre Natura che, seppur in letargo, continua a lasciare senza fiato. E tutti gli altri?

A chi vuole vivere “col sole in fronte” , invece, non resta che preparare i bagagli e partire alla volta di luoghi esotici e tropicali per vivere una seconda estate. In alternativa è sempre possibile restare in Italia per raggiungere tutte quelle destinazioni che regalano un caldo tepore anche nei mesi invernali. Una cosa è certa, se mal sopportate le basse temperature dovete stare lontani da queste città: sono le più fredde dìItalia.

Le città più fredde d’Italia

Sognate la primavera tutto l’anno o, meglio ancora, una seconda estate tutta da vivere? Vi farà piacere sapere che sono tantissimi i luoghi da raggiungere questo inverno in grado di esaudire i vostri desideri: non c’è che l’imbarazzo della scelta. Una cosa è certa però, dovreste stare davvero alla larga da queste città d’Italia che, secondo i dati raccolti dall’ISTAT negli scorsi anni, hanno registrato le temperature più rigide del BelPaese. Curiosi di sapere quali sono?

Belluno e l’inverno sotto zero

Situata alle pendici delle possenti Dolomiti, nella parte settentrionale del Veneto, Belluno è anche conosciuta con il nome di città splendente, un appellativo scelto dai Celti per onorare la bellezza del paesaggio che circonda il territorio. Bella sì, ma anche freddissima. Secondo i dati Istat, infatti, Belluno è il capoluogo più freddo d’Italia con una temperatura media di 9,8 gradi.

La temperatura più bassa (e da record) mai registrata in Italia

C’è un luogo, situato in Italia, che ogni inverno si trasforma nel palcoscenico di uno spettacolo ghiacciato portato in scena da Madre Natura. Stiamo parlando della Busa della Fradusta, una delle cime più importanti delle Pale di San Martino. Qui, tra le Dolomiti trentine, esiste quello che è stato ribattezzato il Polo Nord d’Italia. Il motivo? il 10 febbraio del 2013, in questo luogo, si è registrata la temperatura più bassa mai percepita nel Belpaese con -49,6°C. Un record battuto solo nel mese di gennaio 2022 da Busa Riviera che ha registrato, invece, – 50 gradi.

Città italiane bellissime e freddissime

Non vi sentirete come al Polo Nord, eppure in queste città d’Italia le temperature medie sono sempre piuttosto basse, soprattutto durante l’inverno. Se quindi siete amanti del caldo e del sole, meglio evitare Aosta (temperatura media annua 3,6°C), Bolzano (4,6°C) e Sondrio (6,1°C). Seguono, poi, Trento, Cuneo, Vercelli e l’Aquila.

Un discorso a parte, invece, merita quello che è stato ribattezzato il borgo più freddo d’Italia, un piccolo centro abitato incastonato nel cuore dell’Abruzzo e situato all’interno del Parco Naturale Sirente Velino. Si tratta di Rocca di Mezzo, un pittoresco paesino arroccato a un’altitudine di 1.300 metri che ogni inverno registra temperature ben al di sotto dello zero. Il suo ultimo record? – 37,4 gradi registrati nel 2012.