Viaggio tra le Dolomiti bellunesi, alla scoperta di una natura incontaminata

Se amate gli splendidi panorami di imponenti montagne, piccoli specchi d'acqua turchese e natura incontaminata, le Dolomiti hanno molto da offrirvi. Tra le bellezze italiane per eccellenza, questo complesso montuoso è ricco di meraviglie in grado di lasciare chiunque a bocca aperta. Stiamo parlando di un vero e proprio paradiso naturale, che racchiude non soltanto un comprensorio sciistico famoso in tutto il mondo, ma anche decine di attrazioni tutte da scoprire. In particolare le Dolomiti Bellunesi, che svettano quasi completamente all'interno della provincia di Belluno, sono dei gioielli che vi stupiranno.