Europa d’inverno: i luoghi più caldi da visitare

L'inverno ha certamente le sue splendide caratteristiche. Tuttavia, il caldo, il sole e il mare infondono più allegria. E, per fortuna, in Europa ci sono diversi luoghi in cui le temperature rimangono piacevoli durante tutto l'anno. Ecco dove andare in Europa d'inverno, posti da visitare con il clima più mite.