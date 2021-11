Verona: come “avvistare” la stella cometa di Natale

Stelle, pianeti e astri ci affascinano da tempi immemori, illuminando le nostre notti durante ogni stagione dell’anno con spettacoli unici che possiamo ammirare semplicemente alzando lo sguardo verso il cielo. E quando Natale si avvicina, nel cuore di tutti, si fa viva la speranza di poter avvistare la vera stella cometa.

Purtroppo, però, per vedere il sogno avversarsi dovremmo aspettare ancora un po’. Secondo gli esperti, infatti, il prossimo avvistamento ci sarà solo nel 2080. Perché c’è un’altra stella cometa che possiamo ammirare in tutta la sua bellezza, ed è tanto grande quanto luminosa. E no, non si trova nel nostro cielo.

Per avvistare la stella di Natale che illuminerà le nostre serate durante il periodo dell’Avvento, e anche prima, dobbiamo recarci a Verona e più precisamente a Piazza Bra, il cuore storico della città. È qui che da anni, una grande e luminosa stella, già simbolo del Natale Scaligero, viene installata all’ombra della splendida arena. Una scultura architettonica imponente e suggestiva entrata ufficialmente di diritto nelle tradizioni natalizie del territorio veronese.

Progettata dall’architetto Rinaldo Olivieri su un’idea di Alfredo Troisi nel 1984, la grande stella cometa ha subito fatto parlare di sé aggiudicandosi il Guinness dei primati come archiscultura più grande del mondo con le sue dimensioni: 70 metri di altezza, una lunghezza di 82 metri e un peso di 78 tonnellate.

Quando è stata realizzata, l’intenzione era quella di esporla solo ed esclusivamente in occasione del Natale del 1984. Ma la sua bellezza e la luminosità hanno incantato i cittadini e il mondo intero. Non c’erano più dubbi: quella stella cometa avrebbe illuminato le notti dei cittadini di Verona ogni anno.

Con gli anni è diventata un simbolo di Verona al pari di tantissime altre attrazioni turistiche al punto tale che sono state create delle miniature dell’opera che sono state poi donate a personaggi illustri, tra cui anche il Papa Giovanni Paolo II.

Emblema delle festività natalizie, la stella di Bra viene allestita e illuminata ogni anno durante il periodo dell’Avvento. Collega l’anfiteatro romano e la piazza in cui si trova ed è la protagonista assoluta della Rassegna internazionale dei presepi che si tiene ogni anno a Verona, una mostra spettacolo dove musica, luci e proiezioni creano un’atmosfera magica e incantata tra presepi tradizionali e innovativi all’ombra della grande stella.