Questo è il tempo che passiamo a sognare le vacanze

editato in: da

Quante volte vi capita di perdervi tra i vostri pensieri, di sognare ad occhi aperti? Tante, non è vero? Ma a cosa pensate? Scommettiamo che, il più delle volte, sognate luoghi lontani, paradisiaci, tutti da scoprire. Circa il 96% della popolazione adulta ammette di sognare ad occhi aperti almeno una volta al giorno. Volete sapere a cosa pensa? Alle prossime vacanze.

Il più delle volte il sogno inizia proprio con spiagge di soffice sabbia bianca, mare turchese, alte palme da cocco e un sole cocente che accarezza la pelle, seguito da una serie di sospiri.

Ebbene sì, secondo uno studio condotto da OnePoll con Apple Vacantions, l’82% delle persone sogna ad occhi aperti il prossimo viaggio. Ma non è tutto. Sembra, infatti, che passiamo più di 200 ore all’anno a fantasticare su quel sogno.

La maggior parte dei sogni riguarda luoghi lontani e spesso sperduti, e sono accompagnati dalla regolare consultazione di siti web di viaggi. Tuttavia, questi sogni ad occhi aperti possono diventare dei veri e propri incubi nel momento della prenotazione, in quanto il 79% dei partecipanti al sondaggio si è dimostrato ansioso e preoccupato per ottenere un’offerta migliore.

Molte volte trovare un volo per un viaggio, in una qualsiasi destinazione, può risultare davvero stressante, specialmente se non si è esperti. Sono tanti, infatti, coloro che decidono di rivolgersi a professionisti del settore per ricevere consigli o per evitare lo stress che prevede l’intera organizzazione di un viaggio.

Sta di fatto che viaggiare sta diventando sempre più una necessità e il desiderio di evadere si tramuta in sogno. Sognare le vacanze sembra sia il nostro passatempo preferito. Navigare sui siti web di viaggio ci permette di raccogliere idee e informazioni sulla prossima destinazione, studiare le tappe e iniziare, quindi, il viaggio ancora da casa.

Non esiste niente al mondo che faccia sentire bene e appagati come prenotare una vacanza. Quelli per un viaggio sono i soldi meglio spesi.

Settimana di relax in Messico, safari in Kenya o in Sudafrica, tour della Cambogia oppure on the road dell’Australia… quale sarà la vostra prossima vacanza? Lo sappiamo che la state già sognando (e organizzando, perlomeno nella vostra mente).