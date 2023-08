Sarà questa la nave da crociera più green del mondo

Fonte: @VARD Design La nave da crociera più green del mondo

È ancora in fase di progettazione, ma ben presto prenderà il largo la prima nave da crociera a emissioni zero. Si chiamerà Sea Zero e sarà la nave più green mai costruita al mondo.

Il progetto è nato da un consorzio del quale fanno parte 12 aziende del settore marittimo, tra cui la Hurtigruten, insieme all’istituto di ricerca SINTEF, una delle più grandi organizzazioni indipendenti europee che effettuano ricerche. La nave sarà pronta nel 2030 e navigherà lungo la costa della Norvegia.

Come sarà fatta la nave a zero emissioni

La Sea Zero non sarà enorme, in quanto dovrà navigare tra i Fiordi norvegesi, una delle coste più affascinanti del mondo. Sarà lunga 135 metri e potrà ospitare 500 passeggeri all’interno di 270 cabine dotate di ogni comfort oltre a 99 membri dell’equipaggio. Il progetto prevede anche che a bordo ci sia una stiva molto capiente con la possibilità di trasportare veicoli, al fine di incentivare anche l’utilizzo della nave da parte delle popolazioni che vivono lungo la costa della Norvegia.

Fonte: @VARD Design

La Hurtigruten, che si sta occupando della costruzione della Sea Zero, ha effettuato rigorosi studi di fattibilità puntando sulle tecnologie più promettenti, migliorando i modelli già esistenti e aprendo a nuove e rivoluzionarie idee.

Vele eoliche e solari

La Sea Zero sarà dotata di tre vele. Ma non quelle a cui pensiamo noi, come nelle barche a vela. Saranno vele high tech, eoliche e retraibili, ciascuna indipendente dall’altra. Le vele saranno in grado di ottimizzare l’aerodinamica della nave sfruttando le correnti aeree fino a 50 metri d’altezza migliorando così la propulsione. Le tre vele saranno inoltre rivestite di pannelli solari per una superficie totale di 1500 metri quadrati. In Norvegia, d’estate, con il sole di mezzanotte che splende 24 ore su 24, la nave sarà addirittura sovralimentata.

Fonte: @VARD Design

Batterie ricaricabili

L’energia rinnovabile prodotta dalle vele o caricata durante le soste nei porti verrà stoccata in completa sicurezza in un sistema di batterie da 60 megawatt. Le fiancate della nave saranno munite di indicatori di ricarica, proprio come qualunque device elettronico. Le batterie saranno prive di cobalto con il minimo indispensabile di nickel.

Intelligenza artificiale

La nave sarà equipaggiata con decine di sensori e di telecamere esterne al fine di effettuare le manovre grazie all’intelligenza artificiale. Il design dello scafo sarà quindi più sottile e sarà organizzato come il cockpit di un aereo. Oltre a una prua più aerodinamica, questo sistema consentirà di offrire maggiori spazi interni e zone di osservazione più ampie sui ponti superiori.

Fonte: @VARD Design

Sistemi di propulsione nascosti

Per rendere la struttura ancor più aerodinamica, i due propulsori posizionati a poppa saranno retraibili quando non verranno impiegati. Inoltre, al fine di ridurre l’attrito, è stato studiato un sistema di navigazione che permetterà alla Sea Zero di “surfare” su una sorta di tappeto fatto di bolle d’aria contribuendo così a ridurre la resistenza all’acqua.

Teleriscaldamento

Il riscaldamento e la climatizzazione all’interno della nave da crociera saranno garantiti grazie ad alcune pompe intelligenti a scambio termico e a un sistema di distribuzione autonomo. Ciascun passeggero potrà infatti regolare la temperatura della propria cabina attraverso una app sul proprio smartphone. Sarà la nave da crociera più ecosostenibile del mondo.