Natale di Roma, perché (e come) si festeggia il 21 aprile

Fonte: 123RF La lupa capitolina, simbolo di Roma, conservata ai Musei Vaticani

Il 21 aprile a Roma non è una data come tutte le altre: è il “Natale di Roma”, il compleanno della città, che viene festeggiato con sfilate e ricorrenze che affascinano i turisti e rendono i residenti orgogliosi, ancora una volta, dell’unicità della loro città.

Quale altra città può infatti vantare un “Natale” festeggiato e conosciuto anche a livello nazionale?

Le origini di Roma

Come sappiamo, le origini della città di Roma si dividono nettamente fra storia e leggenda, anche se ci sono dei punti di contatto. La leggenda vuole che la città sia stata fondata dal primo Re di Roma, Romolo, dopo aver ucciso il fratello gemello Remo; la storia raccconta invece che Roma è nata per “sinecismo”, cioè per l’unificazione progressiva dei villaggi sparsi sui vari colli come Palatino, Campidoglio, Aventino. C’è però da segnalare che i ritrovamenti archeologici confermano alcune circostanze del mito: la prima cinta muraria, per esempio, oggetto del contendere fra Romolo e Remo, risale effettivamente all’VIII secolo, come leggenda racconta.

Roma non è stata costruita in un giorno, recita un antico detto ed in effetti è proprio così: si è trattato di un lungo processo e non di una fondazione in una data precisa. Avere però una data di riferimento è una tentazione troppo forte per gli storici ed infatti è stato l’autore latino Marco Terenzio Varrone, nel I se a.C, a fissare al 21 aprile 753 la nascita di Roma, a sua volta ispirandosi alle ricerche di un altro studioso, un astrologo, Lucio Taruzio Firmano.

Il processo che portò Varrone a fissare il 21 aprile (che nel calendario pre-giuliano, il cosiddetto calendario romano arcaico o repubblicano, corrispondeva al XI giorno prima delle Calende di Maggio) come data di fondazione di Roma ha delle basi religiose ma anche “scientifiche”, oltre che astrologiche: questo convinse i romani ad accettare la data come autentica nel giro di alcuni decenni e a smettere di identificare gli anni in base al nome dei consoli in carica, inziando invece a contarli “ab urbe condita”, quindi dalla data di fondazione.

Perché il 21 aprile è il Natale di Roma

Dietro alla data del 21 aprile ci sono tre tipi di motivazioni, molto importanti all’epoca di Varrone:

Tradizione religiosa:

Il 21 aprile, nel calendario romano antico, si celebrava una festa rurale antichissima chiamata Parilia, in onore della dea Pales, protettrice delle greggi e dei pastori. Era una festa di purificazione e rinnovamento, quindi simbolicamente perfetta per fondare una città. Roma, secondo il mito, nasce come insediamento voluto da Romolo, che era stato cresciuto da pastori ed era a tutti gli effetti un pastore anche lui, quindi la fondazione durante i Parilia aveva un forte valore religioso e culturale.

Calcoli cronologici:

Varrone cercava di dare un fondamento scientifico alla la storia di Roma. Seguendo cronologie leggendarie (come i regni dei sette re di Roma, le genealogie troiane ecc.), Varrone calcolò all’indietro partendo da eventi storici certi (come la prima Olimpiade, la guerra di Troia) e concluse che la fondazione dovesse cadere nel 753 a.C..

Coerenza con i miti troiani:

Roma, secondo il mito, discendeva da Enea, fuggito da Troia. Varrone tenne conto anche delle cronologie mitiche che legavano la caduta di Troia (tradizionalmente datata intorno al 1184 a.C.) con l’arrivo di Enea in Italia e la successiva fondazione di Alba Longa e Roma, sistemando tutto con un calcolo “armonico” delle genealogie.

Influenza astronomica:

Qui entra in scena Lucio Taruzio (o Taruzio Firmiano), un astrologo e matematico amico personale di Cicerone. Fu proprio grazie ai calcoli astrologici di Taruzio che Varrone potè fissare non solo l’anno, ma addirittura il giorno esatto della fondazione di Roma. Secondo quanto tramandato (soprattutto da Plutarco in Vita di Romolo), Taruzio aveva ricostruito astrologicamente il cielo alla nascita di Romolo, partendo da miti e racconti, stabilendo che Romolo fosse nato il 23 settembre sotto il segno della Bilancia (segno dell’equilibrio e della giustizia, simbolicamente perfetto per il fondatore di una città) e determinato che avesse fondato Roma il 21 aprile.

Storia e leggenda si intrecciano nel mito di Roma

Il simbolo di Roma è una lupa che allatta due gemellini: questa immagine viene da un mito, formato da diverse leggende e definito in età augustea. Romolo e Remo, i due gemelli, sarebbero stati figli del dio Marte e di Rea Silvia, a sua volta figlia del re di Alba Longa, Numitore. Il trono di Alba Longa era stato usurpato dal fratello di Numitore, Amulio, il quale, venuto a sapere della nascita dei due gemelli, ordinò che fossero uccisi. Il servo incaricato di uccidere i bambini però non ne avrebbe avuto il coraggio e invece di sopprimerli li affidò alle acque del Tevere, adagiati in una cesta. La cesta si fermò proprio nella zona in cui sarebbe sorta Roma e Romolo e Remo si salvarono perchè allattati da una lupa e poi adottati da un pastore.

Nell’anno 753, diventati adulti, uccisero Amulio, restituirono il trono di Alba Longa a Numitore e decisero di fondare una città nel luogo dove erano cresciuti. Quella fondazione però doveva essere segnata dal sangue.

La leggenda narra infatti che Romolo e Remo, in competizione per diventare sovrani della città che dveva ancora nascere, si posizionassero su due colli poco distanti, Romolo sul Palatino e Remo sull’Aventino, in attesa che gli dei mandassero un presagio. Remo avvistò sei avvoltoi, suo fratello dodici: a quanto pare gli dei avevano scelto Romolo, che fondò la città sul colle del Palatino, tracciando il perimetro delle mura, e la chiamò Roma dal suo nome.

Remo però non accettò il risultato di questa disputa e quando Romolo tracciò il confine della città, il sacro “pomerium”, ci saltò sopra in segno di scherno: a quel punto, secondo la versione più diffusa, Romolo lo uccise (o secondo altre versioni ordinò di ucciderlo) pronunciando la famosa frase: “Così perirà chiunque osi varcare le mura che ho costruito”

L’archeologia conferma il mito?

Alcune scoperte archeologiche hanno trovato elementi di riscontro del mito: tra gli anni ’80 e ’90 il famoso archeologo Andrea Carandini ha scavato proprio sul Palatino, dove secondo la tradizione Romolo avrebbe fondato Roma, trovando i resti di un muro di fortificazione (una specie di palizzata molto antica) che risale proprio attorno al 750 a.C.: esattamente il periodo indicato dalla leggenda.

Cosa significa tutto questo? Probabilmente che qualcosa di vero sotto il mito c’è: Roma fu davvero fondata in quel periodo, da comunità latine che si unirono, e che usarono riti molto solenni per sancire la nascita della città. Non c’erano magari Romolo e Remo in persona, ma capi tribali sì, e violente lotte per il potere (come la storia del fratricidio suggerisce). La leggenda di Romolo e Remo non è quindi vera parola per parola, ma racconta in forma epica eventi reali: una nascita difficile, una lotta per il comando, un’alleanza tra villaggi sul Palatino.

Il Natale di Roma oggi, come si festeggia

Ogni anno la città di Roma rende il 21 aprile una ricorrenza storica, folkloristica e culturale: gli eventi in città sono diversi e variegati, per romani e turisti.

Al Circo Massimo, il Gruppo Storico Romano animerà il “Natale di Roma 2025” con rievocazioni che si intrecceranno ai giorni di Pasqua. Il momento culminante sarà lo spettacolo “Roma Città del Fuoco”, dove si ripercorreranno eventi come l’incendio di Nerone e il rito della fondazione.

Già dal 19 aprile il Circo Massimo ospiterà anche mostre fotografiche, incontri con gli scrittori, concorsi, giochi gladiatori e attività didattiche. I festeggiamenti culmineranno con l’apertura gratuita dei Musei Civici di Roma Capitale il 21 aprile, per un’immersione totale nella storia e nell’arte della città eterna.

Celebrazioni sono previste anche a Piazza del Campidoglio: al Belvedere Caffarelli si celebrerà la romanità con spettacoli dedicati a Belli, Petrolini, Trilussa e ai grandi imperatori di Roma. Non mancheranno tributi a icone come Gabriella Ferri, con performance poetiche, musicali e teatrali.