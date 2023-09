10 cose da vedere all’Isola d’Elba

Perla dell'Arcipelago Toscano, l'isola d'Elba è una delle principali mete turistiche estive: spiagge da sogno e piccoli borghi ne fanno un luogo ricco di fascino. Ma quali sono le tappe assolutamente da non perdere per i visitatori? Si parte da Portoferrario (in foto), uno dei principali attracchi per chi arriva dalla terraferma. È una piccola cittadina molto suggestiva, con antiche fortificazioni e possenti mura che la cingono.