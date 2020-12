Vacanze in Lombardia: idee per chi ama lo sport e la montagna

editato in: da

La Lombardia è il luogo ideale per chi è alla ricerca di una vacanza all’insegna della montagna, dello sport e dell’esplorazione. Dai vita alle tue passioni adrenaliniche: dallo snowboard, allo sci, fino ad una pedalata o un’escursione ad alta quota.

E la Regione Lombardia con le sue 112 valli e 6700 km di sentieri segnalati è la meta ideale per terminare al meglio il 2020 o iniziare alla grande il nuovo anno. Ma quali sono le principali mete di montagna per gli appassionati di sport? E quali prodotti tipici devi assolutamente assaggiare, magari in un rifugio caldo e accogliente? Nei prossimi paragrafi risponderemo a queste e altre domande, dandoti tanti spunti per la tua piccola evasione dalla quotidianità.

Lombardia: la triade per chi ama la montagna

Quando si parla di vacanze montane, la Regione offre davvero tante alternative. Tra le diverse mete spicca una spettacolare triade, composta dalla Val Taleggio, Valsassina e Val Brembana. Sono l’ideale per chi ama l’alta quota, la neve e gli sport invernali, ma anche per chi apprezza i piccoli borghi isolati e suggestivi.

Val Brembana si trova in provincia di Bergamo e prende il suo nome dal fiume Brembo, dal quale è attraversata. Tra le principali attività nella natura da fare in questo territorio spiccano sicuramente il trekking e il ciclismo. Imperdibile la pista ciclabile di 23km caratterizzata da bellissime gallerie scavate direttamente nella roccia.

Val Taleggio ha dato il nome all’omonimo formaggio DOP tipico della zona. Viene chiamata “Piccola Svizzera Bergamasca” ed è percorsa dal fiume Enna, affluente del Brembo. Qui in inverno è possibile fare strepitose escursioni alla scoperta di un paesaggio davvero mozzafiato. Infine, la Valsassina è un territorio più limitato ma comunque ricco di attrattive per chi ama le vacanze in montagna. Non mancano le strutture alberghiere e i rifugi in cui fermarsi, ma anche numerosi parchi e attrattive per i più piccoli.

Valtellina: sport e relax tra Bormio e Livigno

Chi invece preferisce gli sport sulla neve ha l’imbarazzo della scelta. Bormio, per esempio, è una delle principali località sciistiche della Valtellina. Attualmente le piste sono chiuse al pubblico a causa delle norme anti-Covid, ma si può già appuntare la meta per una bella vacanza nel 2021.

Gli appassionati di sci alpino e sci di fondo possono divertirsi negli impianti costruiti ad hoc in tutto questo territorio, dove si disputano anche numerosi eventi sportivi internazionali. Tra questi spicca la Coppa del Mondo di sci alpino, che quest’anno si disputerà il 28 e 29 dicembre a porte chiuse, per via delle norme anti-contagio. Sarà comunque trasmessa online e in tv su Rai ed Eurosport. Inoltre, sarà il strepitoso palcoscenico delle Olimpiadi Invernali 2026.

Ma Bormio non è solo sci e sport sulla neve, regala anche altre attrazioni: per esempio è ricca di sentieri naturali perfetti per una ciaspolata o per un’escursione da soli o in famiglia. D’altronde questo territorio era chiamato anticamente “Magica Terra” proprio per la sua bellezza e la vastità di attrazioni ideali per i turisti, famosa per i suoi impianti termali ben attrezzati, dove conciliare la passione per lo sport a momenti di relax.

La Valtellina offre, in generale, diverse mete turistiche ideali per gli sportivi. Tra queste c’è soprattutto la splendida Livigno, una delle più rinomate stazioni sciistiche d’Europa, ricca di attrazioni sportive, ma ideale anche per chi ama lo shopping e l’enogastronomia.

In questa zona si trovano ben 115 chilometri di tracciati, dove sciare fino a primavera. Le discese, le piste di diverso tipo, i cambi di pendenza e la conformazione morfologica rendono questo luogo perfetto per chi vuole allenarsi con gli sci, che sia esperto o principiante. Per chi ama l’adrenalina invece la meta perfetta è lo snowpark del Mottolino, tra i migliori d’Europa.

Per chi non ama gli sport sulla neve ma non rinuncia alla montagna? In questo caso, oltre ai numerosi sentieri di trekking, è possibile arrampicare sul ghiaccio, andare in motoslitta sulla neve o sul parapendio. Inoltre, questa è la migliore meta per una vacanza in famiglia. Ci sono diverse strutture costruite su misura per bambini e ragazzi, come il Kinderclub Lupigno, un immenso parco giochi pensato per conciliare le esigenze dei più piccoli con quelle degli adulti.

Questi sono solo alcuni dei preziosi territori offerti dalla Lombardia per una splendida vacanza in montagna. Non rimane che scegliere il proprio itinerario e organizzare le ferie invernali.