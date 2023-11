10 località di montagna in Italia imperdibili quest’inverno

L'inverno è oramai alle porte e gli appassionati di sci, snowboard e settimane bianche, ma anche mercatini natalizi ed eventi ad alta quota, sono pronti a rivivere l'emozione delle vette imbiancate. Se siete tra questi, abbiamo selezionato per voi 10 mete di montagna imperdibili per la stagione invernale 2023/2024. Partendo dal territorio del Consorzio Turistico Tre Cime Dolomiti, con le montagne bellunesi che diventano ancora più magiche quando il sole illumina la neve e la fa luccicare. Auronzo con il Monte Agudo, le piste e i rifugi, Misurina con il suo lago ai piedi delle Tre Cime, simbolo delle Dolomiti. Una montagna a misura d’uomo per una vacanza rigenerante sulla neve tra natura, sport e tradizioni. (In foto, Auronzo)