Come in una fiaba: gli alloggi immersi nella neve che fanno sognare

Per gli amanti della neve e del brivido delle discese, è finalmente arrivato quel magico momento dell'anno per immergersi in un paradiso invernale di vette mozzafiato, ghiacciai scintillanti e boschi sterminati. La scelta della destinazione per le vacanze sulla neve è fondamentale, ma altrettanto importante è la posizione dell’alloggio. Ecco i 10 rifugi più ambiti su Airbnb, nella categoria "Sulle Piste" che promettono un'esperienza indimenticabile sulle montagne innevate. La nostra avventura inizia in Lapponia, a Levi, dove un meraviglioso chalet raffinato ci attende, immerso tra le suggestive montagne finlandesi.