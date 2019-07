ll Luberon, la Provenza della lavanda

Quando ci si immagina la Provenza, quella dei profumatissimi campi di lavanda in fiore, quella dei borghi arroccati, dei villaggi pittoreschi, dipinta dai più famosi pittori di tutto il mondo è della zona del Luberon che si sta parlando. Un paesaggio da cartolina, immortalato in tutte le ore del giorno anche dagli Instagrammer. A volte la lavanda è lilla, a volte viola, a volte rosa e a volte fucsia. Dipende dal filtro che viene usato, ma dipende anche dal momento in cui si scatta la foto, alba o tramonto che sia. Ecco i luoghi più belli di questo triangolo di Provenza