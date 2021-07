Dormire sotto il cielo delle Alpi Marittime, ad ammirar le stelle

editato in: da

C’era una volta, non molto tempo fa, un’invenzione che aveva stravolto il nostro modo di viaggiare, la stessa che aveva permesso ai più romantici di realizzare la perfetta fuga d’amore. Nel 2019 venivano presentate al mondo, in occasione della Milano Design Week, le StarsBox e noi, affascinati dalla possibilità di dormire nella natura, sotto al cielo stellato, vi parlavamo già di questi alloggi suggestivi ed emozionali.

Oggi torniamo a parlarvi di queste scatole, ideate a Garessio dagli architetti Lara Sappa e Fabio Revetria di Officina 82, per proporvi una delle esperienze più magiche e romantiche da fare nel nostro stivale, quella di trascorrere una notte sotto le stelle nella natura incontaminata del Parco Naturale delle Alpi Marittime.

Nel bel mezzo dell’area protetta più grande del Piemonte, nonché polmone verde del nostro Paese, è stata installata una StarsBox a 2400 metri di altitudine. La scatola di legno, con vista sul cielo stellato, è circondata dalle incredibili vette del parco e dal meraviglioso Lago delle Portette.

Questa piccola e deliziosa casa sostenibile, realizzata in legno di pino, è oggi gestita da Airbnb che, seguendo il trend e le esigenze degli italiani sempre più orientati a vacanze rurali e a contatto con la natura, ha deciso di aprire le prenotazioni per questa casa stellare.

E il tema rurale, quello è certo, è protagonista assoluto dell’esperienza. Non solo per il luogo dove si trova la casa, ma anche per l’avventura di trekking necessaria a raggiungere la vetta dove la StarsBox è stata posizionata. Un percorso faticoso, e che chiede una buona preparazione fisica, ma che ripaga ampiamente per la vista mozzafiato e per l’accoglienza di Marco Bassino, esperto alpinista, che saluterà gli ospiti con un cestino di benvenuto per recuperare le energie.

Di cose da fare, all’interno del Parco Naturale delle Alpi Marittime ce ne sono tantissime: visitare i laghi alpini o restare a contemplare la meravigliosa natura circostante e, ancora, andare alla ricerca di camosci e stambecchi che popolano l’area. La sera, invece, il consiglio è quello di aguzzare la vista e mirare lo sguardo verso cielo.

Aprendo il tetto della StarsBox, infatti, sarà possibile ammirare lo spettacolo del cielo stellato, reso ancora più incantato dall’assenza dell’inquinamento luminoso dell’area circostante. Attenzione però, a questa altezza i cellulari non prendono e probabilmente non avrete la linea per connettervi ai social network e con il resto del mondo. Ma questo non è un male, anzi, vi garantirà la migliore esperienza di digital detox di sempre.

Per prenotare il soggiorno, vi basterà collegarvi alla pagina di Airbnb dedicata all’esperienza, al costo di 150 euro a notte, e contare i giorni che vi separano da quest’avventura indimenticabile.