PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

Getty Images Il bellissimo borgo di Orbaneja del Castillo

Nel nord della provincia di Burgos, ai margini del Canyon dell’Ebro, c’è un piccolo villaggio posizionato tra pareti calcaree gigantesche e terrazzamenti di tufo. Il suo nome è Orbaneja del Castillo, e qui vivono circa 50 persone. Si presenta come un intreccio medievale rimasto quasi intatto e attraversato da una cascata urbana che taglia in due il borgo. Se molti centri storici vantano piazze antiche oppure castelli, qui il protagonista assoluto scorre tra case montañesas, ponticelli e mulini.

L’acqua nasce dalla Cueva del Agua, attraversa il paese con un salto di circa 25 metri e termina la corsa nel fiume, creando pozze color smeraldo che mutano tonalità secondo stagione, luce e disgelo. Contemporaneamente, facciate in pietra chiara sembrano aggrapparsi alla montagna, balconi lignei sfidano il vuoto e formazioni rocciose assumono profili irreali.

Non sorprende quindi sapere che l’intero territorio appartiene al Geoparco UNESCO Las Loras, area geologica famosa per rilievi carsici, grotte e canyon scavati nei millenni.

Cosa vedere a Orbaneja del Castillo

Tra canyon, sorgenti carsiche e architetture popolari castigliane, questo borgo di Spagna concentra dettagli rarissimi in uno spazio minuscolo. Bastano poche ore per attraversarlo, ma se dobbiamo essere del tutto onesti servirebbe molto più tempo per coglierne sfumature, colori e prospettive.

La Cascata Urbana

Cuore scenografico del borgo, la cascata nasce direttamente dalla Cueva del Agua e scivola tra abitazioni, terrazze naturali e antichi passaggi in pietra. La primavera regala il colpo d’occhio più potente grazie al disgelo che gonfia il flusso, mostrando schiuma bianca, spruzzi continui e muschio brillante che rendono il centro storico una sorta di quinta naturale.

L’estate, dal canto suo, cambia completamente atmosfera: la portata più ridotta lascia spazio a tonalità turchesi intensissime che riflettono balconi fioriti e facciate medievali.

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Le Pozze Smeraldo

Ai piedi del salto d’acqua si formano piscine naturali dai colori quasi finti, dovuti ai depositi di carbonato calcico che hanno creato piccoli argini naturali in grado di trattenere acqua trasparente dalle sfumature verdi e azzurre.

No, non ci si può tuffare in quanto esiste un divieto di balneazione, istituito per proteggere un ecosistema delicato. Eppure, restare seduti lungo il bordo delle pozze basta già per percepire tutta la forza del luogo.

Il Centro Storico Medievale

Orbaneja del Castillo conserva uno degli insiemi di architettura popolare meglio preservati della Castiglia e León. Vicoli strettissimi, scalinate irregolari e abitazioni montañesas raccontano il legame storico con la vicina Cantabria.

Solai lignei sporgono sopra le strade creando prospettive verticali molto particolari. Alcune facciate mostrano stemmi nobiliari, iscrizioni antiche e simboli medievali legati alla famiglia Velasco, signori della zona durante il XIV secolo. Tra gli edifici più interessanti merita una menzione la Casa de los Canes, decorata con antichi elementi romanici riutilizzati nella muratura.

Curiosa è anche la Casa de los Pobres, antico ospedale cinquecentesco dotato di portico ligneo e struttura interna rimasta sorprendentemente fedele all’impianto originario.

La Cueva del Agua

La Cueva del Agua è la grotta carsica responsabile della sorgente principale del paese, da poter ammirare tramite una visita guidata che conduce all’interno di gallerie fresche e umide scavate nel cuore della montagna.

Il sistema idrico sotterraneo collegato all’altopiano di Bricia alimenta costantemente la cascata durante tutto l’anno. Anticamente questa corrente muoveva 5 mulini ad acqua destinati alla macinazione del grano, e infatti alcuni resti delle strutture risultano ancora visibili lungo il torrente.

Il “Bacio dei Cammelli”

Tra le immagini simbolo di Orbaneja compare una formazione rocciosa curiosissima: il “Bacio dei Cammelli“. Due enormi blocchi calcarei sembrano infatti due cammelli intenti a sfiorarsi il muso.

Il punto panoramico migliore per ammirare il tutto coincide con il Mirador de África, da dove il Canyon dell’Ebro appare immenso e punteggiato da pareti verticali frequentate da grifoni e rapaci.

Le Rovine del Castello

Paradossalmente Orbaneja del Castillo possiede pochissimi resti del castello citato nel nome. Ma comunque quel che rimane si può raggiungere tramite una salita di circa 15 minuti. Ci vuole un po’ di fiato, ma il panorama ripaga totalmente la fatica: dall’alto si distinguono tetti rossastri del villaggio, curve dell’Ebro e geometrie calcaree modellate nei millenni.

Cosa fare a Orbaneja del Castillo

Muoversi in questo territorio permette di scoprire un ritmo di vita rurale ormai perduto, legato ai cicli stagionali e alla pastorizia che per secoli ha sostenuto l’economia locale. I sentieri che circondano l’abitato offrono scorci inediti su un ecosistema protetto, rifugio di grandi rapaci.

Percorrere il GR-99 lungo il Cañón del Ebro : tra pareti verticali, vegetazione ripariale e scorci spettacolari sul fiume;

: tra pareti verticali, vegetazione ripariale e scorci spettacolari sul fiume; Raggiungere le chozas de piedra : sono disseminate sugli altipiani agricoli utilizzati per secoli da pastori e contadini della comarca;

: sono disseminate sugli altipiani agricoli utilizzati per secoli da pastori e contadini della comarca; Osservare grifoni, aquile reali e rapaci: che volteggiano sopra il canyon sfruttando correnti ascensionali potentissime;

che volteggiano sopra il canyon sfruttando correnti ascensionali potentissime; Entrare nella Cueva del Azar : per scoprire pitture rupestri neolitiche tracciate in rosso sulle pareti della cavità;

: per scoprire pitture rupestri neolitiche tracciate in rosso sulle pareti della cavità; Visitare Orbaneja durante l’inverno : quando vicoli deserti, nebbia e fragore della cascata mettono in scena un’atmosfera quasi mistica;

: quando vicoli deserti, nebbia e fragore della cascata mettono in scena un’atmosfera quasi mistica; Attendere il tramonto presso il Mirador del Ebro : da dove assistere al cambio cromatico delle pareti calcaree illuminate dalla luce dorata;

: da dove assistere al cambio cromatico delle pareti calcaree illuminate dalla luce dorata; Proseguire verso Pozo Azul: sorgente carsica celebre per acque turchesi e sistemi sommersi frequentati dagli speleosub.

Dove si trova e come arrivare

Il borgo di Orbaneja del Castillo si trova nella comunità autonoma di Castiglia e León, nel nord della provincia di Burgos, circa 70 chilometri a nord della città di Burgos e poco distante dal confine con la Cantabria. L’automobile rappresenta la soluzione più pratica: da Burgos basta seguire la N-623 verso Santander fino alla deviazione della BU-643. L’ultimo tratto attraversa vallate spettacolari con curve dolci e viste continue sul canyon.

Bilbao dista più o meno 170 chilometri, Madrid poco più di 300. L’alta stagione porta parecchio traffico, soprattutto nei fine settimana primaverili ed estivi. Arrivare presto, perciò, cambia completamente l’esperienza e facilita la ricerca del parcheggio. A disposizione ci sono anche autobus che collegano Burgos alla zona di Venta Orbaneja, anche se la frequenza è limitata. Da lì serve poi un breve tragitto a piedi verso il villaggio.

Sono assolutamente consigliate scarpe comode per via della pavimentazione irregolare, salite ripide e sentieri rocciosi che richiedono una minima attenzione. Il binocolo, invece, aggiunge parecchio valore alla visita grazie alla presenza continua di rapaci sopra le pareti del Cañón del Ebro.